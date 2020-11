V listopadu by se mohly obnovit návštěvy domovů seniorů. Podmínkou by byl test při příchodu

PRAHA Do domovů pro seniory a postižené by mohly ještě v listopadu znovu začít chodit návštěvy. Navštěvování klientů by se mohlo za určitých podmínek obnovit nejspíše v příštích dvou týdnech. Přislíbilo to ministerstvo zdravotnictví, řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký.

Asociace navrhuje, aby se návštěvníci při příchodu testovali. O povolení návštěv usilovala spolu se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou. „Máme příslib, že ještě v listopadu se umožní návštěvy. Lidé teď nevědí, zda své blízké uvidí na Vánoce, nebo kdy vůbec. Tahle zpráva je pro ně světlo na konci tunelu,“ uvedl Horecký. Počet nových případů v Česku vykazuje klesající tendenci, za čtvrtek přibylo 7878 nemocných O podmínkách obnovení návštěv by poskytovatelé péče měli se zástupci ministerstva zdravotnictví jednat příští týden, další týden by se pak případně mohlo setkávání s blízkými povolit. O jednání asociace usiluje spolu se zástupkyní veřejného ochránce práv Monikou Šimůnkovou. Ta před nedávnem upozorňovala na to, že nařízená omezení v domovech narážejí na lidská práva a svobody klientů. Podle Šimůnkové je právě zákaz vycházení a návštěv krajní nástroj ochrany zdraví a života seniorů či postižených, který se dotýká jejich osobní svobody, svobody pohybu i práva na soukromý a rodinný život. Asociace navrhuje, aby se i pro návštěvníky domovů využily antigenní testy. „Výsledek je do pár minut. Spolehlivost je 80 procent. Při nošení roušky a s dezinfekcí a dodržováním pravidel je riziko nákazy relativně malé,“ řekl Horecký. Poskytovatelé péče a zástupci organizací seniorů či postižených upozorňují na to, že nemožnost vidět blízké má nepříznivý dopad na psychiku a zdraví obyvatel domovů. Zařízení se jim proto snaží kontakt s okolím zprostředkovat. Využívají k tomu třeba mobilní aplikace. Některé domovy zřizují zvláštní prosklené návštěvní místnosti. Podle zdravotnické statistiky podíl seniorů mezi nakaženými roste. Do konce října se koronavirová nákaza objevila ve 209 domovech u 4763 klientů a pracovníků. Podle kritiků tak vláda i přes ujišťování seniory a další zranitelné osoby před covidem neochránila, opatření byla nedostatečná a přijímala se pozdě. Lidé nad 60 let dostali poštou pět roušek a respirátor, v zařízeních je zákaz návštěv a pohybu. Respirátory personál povinně nosí od tohoto pondělí a plošné testování k odhalení onemocnění začalo tento týden. Experti a akademici zavedení pravidelných testů požadovali už na jaře v první vlně epidemie.