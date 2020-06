Kontroverzní socha Lenina, kterou vztyčí v Německu, nese českou stopu. Prý pochází z Hořovic

Praha Protirasistické protesty ve světě dostaly v uplynulých týdnech symboliku v podobě boření či odstraňování soch kontroverzních historických postav. V německém městě Gelsenkirchen, které leží v severním Porúří na západě země, se rozhodli jít proti proudu.

Členové extrémní levicové Marxisticko-leninské strany Německa si před své sídlo nechají v sobotu vztyčit 2,15 metru vysokou sochu „otce“ komunistického režimu Vladimira Iljiče Lenina.

Grafické znázornění.

V Česku přitom budí pozornost její deklarovaný původ. Německá partaj uvedla, že skulpturu navrhl umělec Vladimír Kýn z Hořovic a že poprvé byla odhalena 19. prosince 1957 v areálu hořovické strojírny, kde stála až do 90. let. Strana ji údajně v aukci zakoupila za 16 tisíc eur (zhruba 430 tisíc korun) od rakouského obchodníka.

Tvrzením extrémní levicové Marxisticko-leninské strany Německa (MLPD) – tedy že Lenin má pro Gelsenkirchen výraznou českou stopu – si však ve středočeských Hořovicích vůbec nejsou jistí. Litinová skulptura Lenina měřící zhruba 2,15 metru – rozměry se shodují s tou, již v sobotu slavnostně v Porúří vztyčí – skutečně stála, od druhé poloviny padesátých let do roku 1990 ji měli v areálu místní slévárny a strojírny, dřívější ČKD.

Pro Lidovky.cz to potvrdil radní Hořovic Karel Červený (KSČM). Otazník nad rodokmenem sochy ční proto, že s koncem existence závodu po sametové revoluci se po Leninovi doslova slehla zem. Nikdo z místních, s nimiž redakce hovořila, netuší, co se se sochou stalo. Snahy vypátrat její osud byly marné.

„Sám jsem po ní pátral a jednou mi zavolal člověk, nepředstavil se a řekl, že když se továrna likvidovala, mnoho věcí putovalo do kovošrotu – mezi nimi v kontejneru byla i tahle socha,“ vylíčil serveru Lidovky.cz Josef Červený, bývalý zaměstnanec továrny. Soudí, že náklad určený pro sběrnu cenných surovin skončil v Kladně, kam tehdy kovošrot z regionu sváželi.

„Že se náš Lenin údajně objevil někde v západním Německu, to mě překvapuje. Stejně jako to, že se tam socha dostala prostřednictvím aukce, do které ji nabídl nějaký rakouský obchodník,“ poznamenal Josef Červený.

„Byla by to ostuda“

Gelsenkirchen leží v hustě obydlené průmyslové oblasti Porúří. Od soboty se stane prvním městem na území někdejšího západního Německa, kde se skulptura bolševického vůdce a zakladatele Sovětského svazu, jenž na troskách carského Ruska vytvořil diktaturu s miliony mrtvými, objeví. MLPD o to musela bojovat před soudem. Její plán na vztyčení Lenina před svým sídlem totiž vzbudil ve městě značnou nevoli, radnice se sveřepě stavěla proti.

„Lenin je představitel násilí, útlaku, teroru a nesmírného lidského utrpení. Není slučitelný se svobodným, konstitučním pořádkem Německa. Je to symbol boje proti naší demokracii,” uvedla radnice. Poukazovala i na fakt, že socha naruší výhled na poblíž stojící historickou budovu ze 30. let. Na zteč proti soše vyrazil i Marco Buschmann, poslanec Bundestagu za svobodné demokraty (FDP), rodák z Gelsenkirchenu. „Socha Lenina by pro město byla ostuda,“ napsal politik na Twitter.

Soud, na nějž se radnice obrátila, v březnu rozhodl, že socha smí být ve městě vztyčena a i její umístění je v pořádku. MLPD přijala verdikt s nadšením. „Pár týdnů před svými nedožitými stopadesátými narozeninami (22. dubna – pozn. red.) zaznamenal Vladimir Iljič Lenin další velké vítězství,“ napsala v prohlášení. A šéfka MLPD Gabi Fechtnerová poznamenala, že Gelsenkirchen „je dělnické město a Lenin se sem skvěle hodí“.

Stalin v aukci

Právě na duben strana chystala slavnostní akt odhalení. Plány však přeškrtla koronavirová pandemie a akce MLPD se musela přizpůsobit nařízení o zákazu hromadných akcí na území spolkové země. „Dali jsme přednost zdraví obyvatel. A také jsme nechtěli, aby z toho byla akce jen pro pouze pět či deset lidí. Mělo by jít o větší věc,“ řekl pro Rádio Svobodná Evropa Peter Weispfinnig, člen Ústředního výboru MLPD.

Hořovice nejsou jediným městem svázaným v minulosti se skulpturou „rudého“ krutovládce. Třeba od města na Berounsku jen několik kilometrů vzdálený Komárov prodával na jaře v aukci sochu Josifa Vissarionoviče Stalina, jež v minulém režimu dominovala místnímu náměstí Míru. Vyvolávací cenu třímetrového mírně poškozeného pískovcového artefaktu stanovil znalec na 20 tisíc korun. Ozval se i zájemce z Ruska, vše ale dopadlo jinak – aukce byla zrušena a vedení městysu rozhodlo, že socha poputuje do muzea.