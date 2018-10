V Plzni koalici vytvoří vítězné ANO s ODS, TOP 09 a ČSSD, primátorem se stane Baxa z ODS

Plzeň V Plzni se v pondělí v noci po mnohahodinovém jednání dohodly na vytvoření koalice vítězné hnutí ANO s druhou ODS, doplní je ještě TOP 09 a ČSSD. Post primátora připadne Martinu Baxovi z ODS, uvedl lídr vítězné ANO Roman Zarzycký a Baxa. Koalice bude mít 33 ze 47 křesel v zastupitelstvu. V opozici skončí KSČM, Piráti a KDU-ČSL - Pravá volba pro Plzeň

ANO volilo 22,2 procenta lidí, ODS 22,11 procenta, což oběma vyneslo 13 mandátů. Baxa ale získal ve městě nejvíc preferenčních hlasů. Obě strany v pondělí společně jednaly podruhé. Obě šly na jednání s tím, že chtějí post primátora pro sebe. ANO nakonec z požadavku ustoupilo. Mělo by mít v devítičlenné radě čtyři lidi, Zarzycký by měl být prvním primátorovým náměstkem. ODS bude mít v radě tři místa, TOP 09 a ČSD po jednom, řekl Zarzycký. Strany budoucí koalice by měly v nejbližších dnech podepsat memorandum o spolupráci, zhruba za týden až deset dnů pak koaliční smlouvu.



„Bylo to těžké jednání, konstruktivní, bez emocí. Ale jsem spokojený. Dohodli jsme se podáním ruky, což je pro mě jedna z nejvyšších hodnot při jednání a uzavírání dohod,“ řekl Zarzycký. Už dříve řekl, že upřednostňuje co nejužší akceschopnou koalici s dostatečným počtem mandátů. Obě nejsilnější strany v zastupitelstvu našly podle něj programové průsečíky, na kterých budou stavět budoucí spolupráci. K prioritám volebních programů obou stran patřila například otázka bezpečnosti, byty pro mladé rodiny, posílení služeb pro seniory, budování záchytných parkovišť a další.

Také podle Baxy má za sebou ODS a ANO náročné jednání. Považuje za úspěch, že se podařilo domluvit koalici, která disponuje pohodlnou většinou hlasů. ODS tak prodlouží své působení ve vedení města. Od roku 1994, kdy poprvé v komunálních volbách kandidovala, byla vždy ve vládnoucí koalici. Až na minulé volební období měla vždy i pozici primátora. Baxa byl primátorem v letech 2010 až 2014.

Některé strany, zejména Piráti, Baxu kritizovaly kvůli tomu, že kumuluje funkce. Usiloval o místo primátora, přitom je i poslancem. Baxa se zatím nechtěl vyjádřit k tomu, zda se v případě zvolení primátorem vzdá poslaneckého mandátu. „Budu se o tom radit se stranickými kolegy v ODS,“ řekl. Zarzycký možný souběh Baxových funkcí nekomentoval.

ANO a ODS spolu poprvé jednaly minulý týden, poté strany absolvovaly schůzky se zástupci ostatních zvolených stran. ANO jednalo se všemi, ODS se nesešlo pouze s komunisty. V pondělí strany zahájily druhé kolo vyjednávání. Mezitím navrhli o víkendu třetí Piráti vytvoření koalice, kde by bylo ANO, Piráti, KDU-ČSL - Pravá volba pro Plzeň a TOP 09.

Rovněž minulé komunální volby v Plzni vyhrála ANO těsně následovaná ODS. Třetí skončila už s odstupem ČSSD, všechny tři strany ale měly po deseti mandátech. Na koalici se nakonec dohodla ODS, ČSSD, lidovci a Občané patrioti. ANO skončilo v opozici.