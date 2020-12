V pondělí měl každý pátý testovaný covid, přesto PES zaznamenal pozitivní změnu

Praha Rizikové skóre PES v úterý kleslo na 66 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni z pěti. Za zlepšením je pokles reprodukčního čísla na 1,16. V pátém stupni je nadále pět krajů, do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj. V pondělí testy v Česku odhalily 5169 nakažených covidem-19, což je méně než o víkendu, ale o 920 víc než před týdnem.

Z více než 23 tisíc testů bylo pozitivních 22 procent. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

V Česku nyní platí opatření pro nižší, třetí stupeň rizik. Do čtvrtého stupně se země přesune v pátek, rozhodla v pondělí vláda. Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy. Od úterý má ministerstvo zveřejňovat dvě hodnoty PES, na webu je ale dosud k dispozici pouze jedna.