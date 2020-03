Šachy ve stínu koronaviru. V Praze začíná šampionát, Číňani se odhlásili, Italové jsou zatím na listině

Karanténa a hysterie v souvislosti s koronavirem se začínají bezprostředně dotýkat i šachového světa. Turnaj kandidátů mistrovství světa v Jekatěrinburku začíná sice až za dva týdny, nicméně oba jeho čínští účastníci a jejich týmy již do Ruska dorazili. Před začátkem turnaje musí strávit dva týdny v karanténě pod dohledem ruských lékařů, aby si ostatní účastníci mohli být jistí, že jim při partii s Dingem Lirenem či Wangem Haoem nehrozí virová nákaza.

A to mohou oba čínští velmistři hovořit o štěstí a děkovat organizátorům za velkorysost, protože Rusko v druhé polovině února přerušilo veškerý kontakt s Čínou a přestalo čínským občanům vydávat víza pro vstup do země. Účastníci turnaje kandidátů a jejich týmy obdrželi humanitární víza a pro jejich protřeby jim bude poskytnut dům s lékařským dohledem, kde mají strávit oněch čtrnáct dnů karantény.



Je zřejmé, že riziko přenosu infekce mezi šachisty, kteří při partii sedí proti sobě u jednoho stolu třeba pět hodin, je vysoké. Na druhou stranu je třeba dodat, že riziko, že právě váš soupeř bude infikovaný, je velmi nízké. Nicméně pokud by šlo o turnajový sál se stovkami účastníků, z nichž by někteří byli i ze zemí s relativně vysokou mírou rozšíření koronaviru, tak už zanedbatelné být nemusí.

Do Prahy se chystá přes sto družstev

Právě riziko rozšíření koronaviru musí nyní zvažovat i organizátoři mistrovství světa seniorů družstev, které začíná již tento týden v pražském hotelu Olympik. Přihlášeno je více než pět set šachistů a mezi nimi byli i Číňané i Italové.



„Čínské družstvo se před čtrnácti dny odhlásilo, neměli jak by se k nám dopravili. Italové jsou stále na startovní listině. Budeme sledovat doporučení, která vydává Bezpečnostní rada státu a případně ministr zdravotnictví a podle nich jednat,“ říká jednatel pořádající agentury AVE-KONTAKT Jan Mazuch.

Na včerejším jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto, že Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě by se měl konat bez diváků a že má být přerušeno letecké spojení České republiky se severní Itálií. Ministr vnitra Jan Hamáček mimo to ještě zmínil možnost navrhnout vládě, aby vyhlásila nouzový stav, který by mimo jiné státním orgánům umožnil regulovat, nebo dokonce i zakázat akce s vysokou koncentrací osob. Zítra ráno má proběhnout další zasedání Bezpečnostní rady státu, která by měla rozhodnout o případném omezení či zrušení nadcházejících akcí.

Jak se to dotkne šachového mistrovství světa družstev seniorů zatím není známo. Přihlášeno je více než sto družstev, každé má čtyři či pět členů. V kategorii nad 50 let jsou hlavními favority USA, Gruzie a německý tým Lasker Schachstiftung. Velmi silný tým postavila i Česká republika – velmistři Zbyněk Hráček, Petr Hába, Petr Velička a mistři Ladislav Langner a Michal Konopka jsou šestí nasazení (z celkem přihlášených 57 družstev). V kategorii nad 65 let jsou naši reprezentanti, vedení seniorským mistrem světa Vlastimilem Jansou, dokonce třetí nasazení (z celkem 61 přihlášených družstev) a společně s týmy Ruska a Německa budou hlavními aspiranty na vítězství.