V pražských nemocnicích pracuje 150 mediků, na pomoc s koronavirem nastoupí další desítky

Praha Nemocnice v Praze začínají využívat výpomoc mediků. Do pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) se jich od minulého týdne přihlásilo 150. Zhruba třetinu jich nemocnice nasadí v klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí nemocnice Martina Voráčková.

Pomoc mediků využívá také například Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Studenti lékařských fakult mají posílit případný nedostatek zdravotnického personálu kvůli šíření nového typu koronaviru.

„S ohledem na šíření koronaviru a případného nedostatku personálu se k nám nyní dobrovolně přihlásilo 150 studentů převážně z první lékařské fakulty,“ uvedla náměstkyně Všeobecné fakultní nemocnice Dita Svobodová. Podle ní bývají medici v nemocnici za běžných okolností při praktické výuce a několik desítek jich tam pracuje jako sanitáři a ošetřovatelé. Nově přihlášení studenti mohou pracovat na dohodu a získají zkušenosti z nemocnice v zátěžové situaci, řekla.

Zhruba s třetinou jich nemocnice podle mluvčí počítá na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kam je chce nasazovat v první fázi. Další zájemce pak podle potřeby nemocnice využije na plicní a interních klinikách.

Medici hlavně asistují, sestry nenahradí

Medici podle mluvčí nebudou nahrazovat práci všeobecných sester, ale budou zapojeni do ošetřovatelských a pomocných prací. „Mohou například pomoci s hygienickou péčí, objednáváním a podáváním jídla, povlékáním lůžek či polohováním pacientům. Vypomáhat mohou ale i na operačních sálech,“ uvedla Voráčková. Rozsah práce podle ní bude záviset na úrovni jejich vzdělání.

Spolupráce s mediky začala minulou středu také ve vinohradské nemocnici, řekla mluvčí Tereza Romanová. Do pondělí podle ní bylo proškoleno 90 studentů, které nemocnice rozmístí na pracoviště podle jejich zaměření. Ve Fakultní nemocnici Motol v tuto chvíli pomáhá 51 mediků, uvedla mluvčí Pavlína Danková. Již v pondělí řekla, že studenti pracují na urgentním příjmu a infekčním oddělení.

V Ústřední vojenské nemocnici se studenti zapojili do administrativních činností, uvedla mluvčí Jitka Zinke. V informačním centru jich podle ní nyní vypomáhá deset z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) a v sekretariátu je jedna studentka. Kromě toho má nemocnice k dispozici čtyři studenty 5. a 6. ročníku z 1. lékařské fakulty UK, řekla ve čtvrtek Zinke.

Naproti tomu Nemocnice Na Františku dobrovolníky na výpomoc zatím nemá. Podle mluvčí Lucie Krausové jich ale řada nemocnici kontaktovala s nabídkou pomoci. „S některými budeme v nejbližší době uzavírat dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, abychom je mohli v případě potřeby ihned povolat do práce,“ dodala.

Do konce března by mělo 39 studentů medicíny nastoupit také do Thomayerovy nemocnice v Krči. „Jejich využití bude prakticky v rámci celé nemocnici. Další studenty máme ještě v zásobě a jedná se přibližně o 25 lidí, kteří nám nabídli svou pomoc,“ řekl mluvčí Petr Sulek.