16. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA V řádu měsíců by se mohly očkovat děti starší 12 let, říká dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. „Je to otázka zájmu a včasné přípravy,“ dodává.

Klíčem k porážce covidu je očkování dětí, jinak se ‚uhnízdí‘ právě u nich. Kdy se k vakcíně dostanou Lidovky.cz: Je pro Česko očkování dětí proti covidu-19 ještě vzdálenou budoucností?

Nemyslím si. Naopak vypadá velmi reálně. V řádu měsíců bychom se mohli dostat k tomu, že se budou moct očkovat nejprve děti starší 12 let, až poté i menší.