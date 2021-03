Bez očkování dětí covid neporazíme. Výrobci rozjíždějí zkoušky vakcín na dětech

Praha Bez očkování dětí se covid nevymýtí a nezíská se kolektivní imunita, varují epidemiologové. Navíc až se proočkuje dospělá populace, virus se podle nich „uhnízdí“ právě u dětí. Výrobci očkovacích látek už finišují studie, naděje se upírají opět k firmám Pfizer, Moderna či AstraZeneca.

Vakcinační premiant dospělých Izrael chystá očkování dětí starších dvanácti let patrně už na jaře, ale ani USA nehodlají otálet. Věří v podzimní termín, který by jim zajistil hladký průběh školního roku. Evropa zatím opatrně přešlapuje a vyčkává, Česko nevyjímaje.



Že bude nezbytné děti naočkovat, není pochyb. Dřív než v roce 2022 se ale malí Češi nedočkají.

„Očkování dětí je určitě nutné. Jakmile bude proočkovaná dospělá populace, covid bude mít snahu se více uchytit v dětské populaci,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, jenž věří, že příští rok vakcíny pro děti budou. „Vyvíjejí se, musíme počkat,“ dodal.

Používat by se mohly ty, které jsou prozatím podávány jen populaci nad 16 či 18 let. „V tuto chvíli běží studie, jež ukazují, že na dětskou populaci bude možné použít standardizované vakcíny,“ upozornil epidemiolog Roman Prymula, který by podpořil očkování dětí zhruba od deseti let.

Děti jsou totiž zásadní pro kontrolu šíření nemoci. Mohou být bezpříznakovými přenašeči, roste ale i počet mladistvých s těžším průběhem onemocnění a s následky. Samotný očkovací proces by mohl být u dětí jednodušší než u dospělé populace. „Skoro každé dítě v Česku má svého registrujícího pediatra, jsme zvyklí očkovat i komunikovat s rodiči,“ zdůraznila pro Lidovky.cz pediatrička Hana Cabrnochová. Právě na nesouhlas rodičů by ale mohl projekt narazit.

Evropa je tradičně k očkování opatrnější, v její populaci je značné procento odpíračů jakýchkoli vakcín. Není to jen český scénář, podobně se k očkování staví například i francouzská veřejnost.

Právě ta je nyní rozdělena na dva stejně silné tábory. Jeden hlásá, že bez vakcinace dětí nelze covid porazit, druhý připomíná, že děti nejsou zmenšeninou dospělých a jejich metabolismus je rozdílný. „Pokud děti nenaočkujeme, vzniknou kapsy neočkované populace, v nichž bude tento virus schopen nadále cirkulovat a znovu infikovat dospělé, protože žádná vakcína není stoprocentně účinná,“ citovala francouzská média pediatra Roberta Cohena.

Naopak podle infekční lékařky Odile Launayové nejsou děti na rozdíl od chřipky rezervoárem covidového onemocnění. „Je důležité, aby si vytvořily imunitu umožňující menší šíření viru,“ podotkla.

Lékaři i politici napříč EU se nicméně shodují, že nejprve se musí dotáhnout do konce vakcinace dospělých a rizikových skupin, teprve potom přijde na přetřes očkování dětí. Klíčem pak budou data farmaceutických studií, které už s testováním dětí se souhlasem jejich rodičů začaly.

„Bez pediatrických studií není možné vakcínu proti covidu-19, ale ani žádnou jinou použít pro dětské pacienty. Pediatrická klinická hodnocení probíhají v souladu s mezinárodními standardy, většinou odděleně a až v případě, kdy jsou vakcíny schváleny nezávislými registrátory,“ řekl serveru Lidovky.cz Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pro státy EU je vrchním regulátorem Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), v případě amerického trhu jde o Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Podobně jako Dvořáček situaci zhodnotila i Jiřina Bartůňková, přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Klinické studie vakcíny od Pfizeru běží, teprve až předloží výsledky a regulátor vše schválí, pak bude možné přistoupit i k vakcinaci dětí. Do té doby by to bylo v rozporu se schváleným použitím přípravku,“ uvedla pro Lidovky.cz. I kdyby výsledky studií dopadly uspokojivě, není jisté, že se stihne naočkovat děti ještě před zahájením příštího školního roku. Evropa zcela určitě nebude v tomto směru mezi prvními.

V současné době je ve státech EU možné očkovat populaci starší šestnácti či osmnácti let látkou společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Všechny tyto společnosti klinické studie pro vakcinaci dětí dělají nebo se k nim chystají.

Nejblíže k cíli je společnost Pfizer. Vakcína funguje jiným způsobem u dospělých a jinak u dětí, testovat se musejí obě skupiny zvlášť. Výzkumu se dobrovolníci účastní se souhlasem rodičů.

V případě Česka se o zapojení do studií zatím nemluví, odborníci predikují, že přesvědčit tuzemské rodiče o nutnosti vakcinace jejich potomků nebude snadné.