Válka o Babiše na Wikipedii. Dezinformace o jeho matce z webu po důkladném pátrání zmizela

Praha LN před časem přinesly zprávu o editačních válkách o Andreje Babiše. Upozornily na možnost kruhového zdrojování v jeho hesle. Článek Andreje Babiše na Wikipedii od roku 2017 hlásal: ,,Matka Andreje Babiše se aktivně angažovala v KSS, působila také v různých komisích ustavených komunistickou stranou a v lidových soudech.”

Věta byla do Wikipedie přidána 26. června 2017 ve dvě hodiny ráno, tedy v dobu, kdy většina wikipedistů spí. Stalo se tak den poté, co vyšel článek na portálu Forum24, který tuto informaci přinesl. V něm se však psalo, že ,,uvedené informace vychází z velké části z Wikipedie, která ve většině informací vychází z knihy Tomáše Perglera Příběh oligarchy“.

Z toho není úplně zřejmé, odkud vyvěrá původní sdělení. A ani to, co už jsou citace. V premiérově hesle na Wikipedii informace o angažovanosti jeho matky v lidových soudech před vydáním článku nebyla. Díky článku se tak rozšířila do řady dalších zdrojů, než byl její podezřelý původ odhalen.

,,Moje matka samozřejmě v lidových soudech nepůsobila. Je to sprostá lež. Jsou tam desítky, možná stovky dezinformací,“ uvedl pro LN premiér. LN dále po původu informace a její pravdivosti nepátraly, jejich zjištění by totiž mohla být obviněna ze zaujatosti (Lidové noviny patří do mediální skupiny MAFRA, jež členem koncernu AGROFERT – pozn. redakce). Článku si ovšem všimli wikipedisté, kteří následně diskutovali o ověřitelnosti informace.

,,Lze dohledat nějaké věrohodné zdroje na to, že Babišova matka působila v Lidových soudech? Zrovna toto tvrzení totiž uvádějí v sekci výše odkazovaném článku na Lidovkách jako příklad, kdy dochází/docházelo ke ‚zdrojování kruhem’ (tj. uvede se to v našem článku, pak to někdo přebere a my zase začneme odkazovat na tento článek s údaji přebranými od nás). Momentálně v našem článku visí u tohoto tvrzení požadavek na zdroj. Pokud se zdroje urychleně nenajdou, odmazat. A pozor, abychom neopakovali ono ‚dokazování kruhem‘!” napsal do diskuze k premiérově článku wikipedista Vachovec1.

Následně další přispěvatelé pátrali po vzniku neozdrojované informace. Došli k tomu, že Tomáš Pergler ve své knize o Andreji Babišovi píše o babičce (tedy ne matce) Andreje Babiše, že působila také jako: ,,soudkyně z lidu”, tedy soudní přísedící a ne soudkyně lidových soudů – které často představovaly pouze záminku pro veřejný lynč. Tato informace byla také až do června 2017 na Wikipedii. Následně se z babičky stala matka a z přísedící krvelačná soudkyně. ,,Chybné údaje smazány. Vztahovaly se k babičce, ne k matce. Tolik k důvěryhodnosti zdroje Forum24,” smazal spornou informaci nakonec s komentářem wikipedista s přezdívkou Zbrnajsem.