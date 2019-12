Vánoce pod palmou lákají stále více Čechů. Místo shonu si tak nadělují dovolenou

Praha Řadu let trávila rodina pětačtyřicetileté Ilony vánoční svátky v kladenském paneláku. Nic, co by vybočovalo. Letos se ale rozhodla jinak: vánočnímu shonu uletí dva dny před Štědrým dnem spolu se synem středoškolákem do Thajska. „Místo vánočního stromku budeme mít palmu a místo sněhu písek,“ popsala LN.

Nápad strávit Vánoce mimo domov dostává rok od roku čím dál více Čechů. Lákají je zejména teplo a moře, tedy destinace jako Egypt, Spojené arabské emiráty či Thajsko. Třeba v Bangkoku má být příští týden až 35 stupňů. Ne všechny ale táhne vedro, sněhuchtiví turisté z Česka sázejí nejčastěji na Alpy. Podle odhadů Asociace cestovních kanceláří (ACK ČR) letos v době vánočního volna vycestuje až 270 tisíc Čechů, tedy minimálně o deset procent více než před rokem. Dlouhé prázdniny „Vánoční svátky jsou oblíbeným obdobím pro cestování. Z části je to dáno tím, že děti mají prázdniny, a také tím, že se lidé chtějí vyhnout mumraji, který je s Vánocemi u nás spojený. Jsou však i tací, kteří berou období svátků jako začátek dlouhé dovolené trvající několik týdnů či dokonce měsíců,“ řekl LN Jan Papež, místopředseda ACK ČR. SVÁTKY V EXOTICE ■ V loňském roce vycestovalo v období Vánoc na dovolenou přibližně 250 tisíc Čechů. Odhady hovoří o tom, že letos toto číslo překročí hranici 270 tisíc.

■ Nejoblíbenějšími destinacemi u moře jsou Egypt, Spojené arabské emiráty a Thajsko. ■ Za sněhem míří Češi v době Vánoc nejčastěji do Rakouska. Nárůst poptávky o vánoční vycestování potvrdily i oslovené cestovní kanceláře. Mluvčí EximTours Petr Kostka míní, že se do trendu propisuje solidní ekonomická situace Čechů, díky níž roste chuť cestovat právě za exotikou. „O vánoční pobyty je letos opět obrovský zájem,“ uvedl Kostka s tím, že kromě Egypta či Emirátů roste poptávka i po dovolené v Senegalu, Keni, na Kapverdských ostrovech, Zanzibaru, Kubě či v Dominikánské republice. Podle psychologů lze vánoční výlet do exotiky brát i jako jedno z řešení, jak se vyhnout předvánočnímu stresu a případným depresím. Navíc bývá takový zájezd i vítaným vánočním dárkem. „Je to možnost, jak vyřešit několik věcí najednou. Místo bačkor si nadělíte zimní dovolenou, a vyhnete se lezavé zimě,“ uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. Podle ní jsou nejoblíbenější osmidenní zájezdy. Fialové Vánoce? Obchodní trh se letos výjimečně shoduje s liturgickými pravidly Stálicí je podle statistik cestovních kanceláří Egypt, zájezd vyjde v průměru na 18 300 korun za osobu. Země faraonů zažívá turistickou renesanci. Po úpadku po roce 2011, který způsobila nestabilní politická situace na severozápadě afrického kontinentu, cestovní ruch u Rudého moře znovu ožívá. Egyptští hoteliéři i místní vláda v posledních letech masivně investovali, a to nejen do rekonstrukcí hotelů a infrastruktury, ale i do bezpečnosti. A Češi na to slyší. Oblibě se těší i Spojené arabské emiráty s průměrnou cenou 29 000 korun. Sázka na alpský sníh Praha očekává o Vánocích okolo 700 tisíc turistů. Magistrát do osvětlení investoval přes 4 miliony korun Kdo neprahne po teple, volí nejčastěji zájezd do Rakouska, kde stojí týden v průměru 10 tisíc korun. Populární jsou i tuzemské pobyty na horách, jež přitahují i zahraniční turisty. Podle dat Českého statistického úřadu má příjezdová turistika dva vrcholy – hlavní v letní sezoně s více než 1,1 miliony příjezdů za měsíc, a pak právě v prosinci. Třeba v posledním měsíci roku 2018 se v Česku ubytovalo celkem 825 tisíc zahraničních turistů, což bylo o 12 procent více než v listopadu a o více než třetinu navrch než v lednu 2019. „Nejčastějšími hosty v období adventu jsou Němci, Slováci, Rusové, Britové a Italové. Tradičním cílem jsou vánoční trhy v Olomouci, Brně, Praze či horské destinace a lázeňská místa,“ řekl LN Jan Herget, ředitel státní agentury CzechTourism.