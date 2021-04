Ve firmách a školách se bude testovat nejméně do konce května, řekl Arenberger

Praha Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se bude ve školách i firmách na covid-19 testovat antigenními testy nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května. Ministr to řekl na středečním jednání sněmovního zdravotního výboru.

„Hlavní hygienička se vyjádřila v tom smyslu, že se bude určitě testovat do konce května,“ řekl Arenberger. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Paralelně chce podle něj ministerstvo začít s laboratorně vyhodnocovaným PCR testováním. Problematická je ale logistika a stále vyšší náklady než u antigenního testování ve školách, uvedl.