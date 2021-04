Ve službách by mohly být uznávané všechny typy testů, řekl ministr zdravotnictví Arenberger

Praha Při prokázání se u vstupu do vybraných služeb bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) platit profesionálně odebraný PCR test na koronavirus sedm dnů, odborně provedený antigenní test tři dny. U amatérsky provedených testů bude platnost spíše jednorázová, řekl v pátek novinářům na tiskové konferenci.

Vybrané služby spojené s péči o tělo jako kadeřnictví, pedikúra nebo masáže budou moci podle čtvrtečního rozhodnutí vlády obnovit provoz od 3. května. Detaily pravidel pro otevření by měla vláda upřesnit v pondělí. Fungovat by měl režim jeden na jednoho, zákazník se bude muset prokázat negativním testem na covid-19.



„My jsme i v souladu se zahraničními publikacemi dneska nastavovali pravidla, jakým způsobem budeme tyto testy posuzovat,“ uvedl Arenberger. Resort zdravotnictví tak určil lhůtu u odborně provedených testů, u laických odběrů hranici zatím nestanovil. Podle Arenbergera ale bude jistě mnohem kratší i proto, že se takový test nezadává do žádného systému. Kadeřnice by ho tak mohla provést u své zákaznice a byl by platný jen pro tento účel.

V soukromém i veřejném sektoru vláda zavedla jednou za sedm dnů povinné testování. Lze ho provádět prostřednictvím schválených samoodběrových sad. Lidé v podnicích, kde testy neprovádějí specializované odběrové týmy, by se ale takovými testy podle Arenbergera prokázat ve službách nemohli.

Testování je nyní závazné také ve školách, a to dvakrát týdně. „Ve školách je to samoodběr, tam bychom to měli ještě doladit s hygienickou stanicí. Můj osobní názor je, že by se to mělo rovnat těm neprofesionálně odebraným testům,“ dodal Arenberger.

Antigenní testování v odběrových centrech mohou lidé, kteří se prokážou průkazem pojištěnce, absolvovat jednou za tři dny bezplatně, resp. úkon bude hrazen ze zdravotního pojištění. PCR testy jsou prováděny zdarma jen se žádankou od lékaře.