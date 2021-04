Očkování pro mladší zvětší fronty na injekci. Arenbergerův plán může být spíš PR akcí než realitou

Praha Podle nového plánu chce resort zdravotnictví akcelerovat očkování – s každým novým týdnem by měla přibýt další věková skupina s nárokem na registraci. „Dle toho, jak budou dodávky vakcíny dobře probíhat, bychom chtěli hranici posunout o pět let,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Praktičtí lékaři ale upozorňují, že u nich pořád na vakcínu čeká asi 350 tisíc lidí starších 70 let a chronicky nemocných a že fronta se bude s rychlejším otvíráním slotů pro registraci natahovat.

Podle Arenbergerova avíza by se například padesátníci mohli zaregistrovat k očkování již v prvním květnovém týdnu a třicátníci na začátku června; lidé nad 60 let se hlásí již od zítřka.

Zpřístupnění očkování mladším ročníkům znamená nával početnějších věkových skupin do systému, kde se ještě zdaleka nedostalo na všechny potřebné a dříve zmocněné se hlásit.

Noví zájemci tak sice dostanou registraci, ale na termín k rezervaci mohou čekat dlouhé týdny i měsíce. Bude se to lišit podle regionu, ještě se zvýrazní propast mezi praktiky a očkovacími centry a poroste rezervoár s lidmi z prioritních skupin, na něž se ještě nedostalo.

Plán tak má své četné kritiky. „Já v tom vidím naprosto účelovou věc,“ řekl serveru Lidovky.cz Petr Šubrt, krajský předseda královéhradeckých praktických lékařů.

Vakcín je dle něj v ordinacích praktiků od počátku nedostatek a otevření pro další skupiny jen nahrává očkovacím centrům. V příštích týdnech se totiž očekávají především robustnější dávky vakcíny Pfizer, která se zaváží výhradně tam, neboť potřebuje hluboký mráz.

Do ordinací přijde jednodávková vakcína Johnson & Johnson, ale zatím v symbolickém množství. Zítra se rozveze 14 400 dávek, přičemž v zemi je 3600 praktiků.



„AstraZeneca se dává také jen praktikům, ale pro příští týden se v Královéhradeckém kraji rozděluje jen pět krabiček pro pět lékařů z nějakých dvou set třiceti, kteří v kraji očkují,“ popisuje Šubrt.

Reklama, či rozumný krok?

Ministrův plán na urychlený přístup nových skupin k očkování může být spíš PR akcí než realitou: na nové objemy lidí nebude dost vakcín. Obává se toho i Daniel Dražan, člen výboru České vakcinologické společnosti a Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která vládě radí s taktikou opatření i vakcinace.

„Myslím si, ale nemám to podložené daty, že se to týdně otevře pro více lidí, než kolik je tu dávek, takže to spíše udržitelné není. Protože se budou očkovat mladší lidé v době, kdy ještě nebudou naočkováni ti starší,“ řekl pro Lidovky.cz Dražan.

Návrh „pětiletek“ vychází z požadavků krajů, pod nimiž fungují očkovací centra, inspirace pochází třeba z Velké Británie. Některá centra už mají skutečně vyčerpané původní sloty a práce jim stojí, jenže zároveň se u praktiků štosují statisíce nenaočkovaných seniorů.

Řešení to má dvě – buď se vakcína převeze tam, kde na ni čekají zájemci, nebo se oni musí přehlásit na místa, kde bude vakcína. Někteří lidé ale jinam než ke svému praktikovi nechtějí, případně to mají do očkovacího centra daleko.

„Nevidím v tom marketingový tah, ale přistoupení na rozumné návrhy ze strany krajů,“ odmítá kritiku Vladimír Richter, koordinátor očkování Libereckého kraje. Centra jsou dle něj schopna vyhovět poptávce, zvláště když podle dostupných informací má od příštího týdne chodit masivnější závoz především od Pfizeru.

Prodlevy prý nebudou, pokud se „pětiletky“ podřídí obsazenosti center. Ta je v ústřední rezervační stránce vidět, ale fronty u praktiků nikoli: senioři se hlásí přímo jim a unikají tak ze zřetele.

Bude dost vakcín?

Jedna věc jsou lidé, kteří mají nárok, a druhá ti, kdo mají zájem. I podle toho se ukáže, jak systém odolá zátěži, jak říká hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Ani centrům tak nemusí závoz vakcín stačit na plynulý chod. „Z kategorie nad 65 let se nám zaregistrovalo asi 15 lidí z celkových 42 tisíc. Snaha, aby se každý týden otevřela nová věková hranice, je správná, ale pokud se nahlásí úplně celá, nemáme na týden tolik vakcín, abychom poptávku uspokojili. Kapacitu máme, vakcíny ne,“ líčí Kuba.

Podle vlády mělo být tempo očkování po Velikonocích až 100 tisíc lidí denně, za předvčerejšek činilo slabou polovinu. Přes zádrhele se daří postupně odbavovat přihlášené zájemce, třeba v Ústeckém kraji snížili počet čekajících z 20 tisíc na 4,5 tisíce. Tamní koordinátor Petr Severa se domnívá, že nepustit do systému další skupiny by mohlo znamenat, že brzy nebude komu podávat vakcínu.

V Pardubickém kraji aktuálně pozorují dokonce nižší zájem v kategorii nad 65 let, než tomu bylo u starších občanů. S ohledem na dodávky vakcíny i celkové kapacity očkovacích míst by byli v regionu podle Pavla Čecha, vedoucího odboru zdravotnictví Pardubického kraje, schopni uspokojit i vyšší zájem o očkování.

Kdyby bylo vakcín dost, i mezi praktiky by se rozšířil názor na zapojení dalších skupin. „Uvolnila bych ty kategorie všechny, samozřejmě bych prioritizovala ty, kdo mají choroby,“ sdělila serveru Lidovky.cz Kateřina Nechvátalová, pardubická předsedkyně praktiků.

Domnívá se, že kategorizace je zbytečně zatěžující pro lékaře i pacienty. Při nejisté výši a spolehlivosti dodávek vakcín ani sama očkovací centra nedovedou posoudit, nakolik zůstane urychlení očkování proveditelné jen na papíře a v podobě čekajících registrací bez udělených termínů.

Do rozhodnutí vládu tlačí zájem veřejnosti i aktivity sousedních států. Například na Slovensku mají brzy přijít na řadu i čtyřicátníci. Premiér Andrej Babiš (ANO) doufal a sliboval, že v dubnu se tu ustálí již zmíněné tempo sta tisíc lidí denně, čehož se dodnes nedosáhlo. Na vině je i opakované zpoždění dodávek očkovacích látek do Česka.