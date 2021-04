Evropský umíráček pro AstraZeneku a jí podobné vakcíny? Jak může vypadat očkování druhé generace

Praha Štěstí přeje připraveným. Evropská komise, na jejíž hlavu dopadala kritika ohledně nákupu a distribuce vakcín proti covidu-19, si toto prověřené heslo vzala k srdci a připravuje nákup očkovacích látek pro další minimálně dva roky. Koronavirus totiž podle vědců jen tak nevymizí.

„Domníváme se, že musíme být připraveni nakoupit až dvě miliardy dávek očkovací látky,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí zastoupení Evropské komise v ČR Magdaléna Frouzová. Komise podle ní proto připravuje budoucí uzavření dohod, díky nimž toto množství dávek rezervuje.

Ačkoli unijní exekutiva definitivně nepotvrdila, s jakými výrobci na léta 2022 a 2023 smluvně počítá, proslýchá se, že Brusel hází přes palubu adenovirové vektorové vakcíny, které vyrábí britsko-švédská AstraZeneca i americký Johnson & Johnson. Evropský umíráček by mohl znít i pro doposud v EU neschválenou ruskou látku Sputnik V, jež je vyrobena shodným způsobem.

Naopak jasná zelená svítí moderním genetickým mRNA vakcínám firem Pfizer/BioNTech a Moderna. „Musíme se zaměřit na technologie, které prokázaly svou kvalitu,“ pronesla šéfka EK Ursula von der Leyenová. Pfizer podle ní navíc „plní své závazky a reaguje na to, co potřebujeme“.

Bruselský směr poměrně jasně naznačil v listu Politico i europoslanec Peter Liese, podle něhož „budoucnost patří mRNA vakcínám“. „Jsou zjevně účinnější než vektorové vakcíny a zdá se, že mají méně vedlejších účinků. Ale nejdůležitější výhodou je, že se mohou rychleji a cíleněji přizpůsobit mutacím,“ zdůraznil.



Do opětovného společného vyjednávání rezervací jsou zapojeny všechny členské země sedmadvacítky, Česko nevyjímaje.

Příprava na roky s virem

„ČR se těchto vyjednávání účastní, pan premiér již apeloval na ministra zdravotnictví, předešlého i současného, aby byla neprodleně vypracována očkovací strategie pro nadcházející roky,“ řekla pro Lidovky.cz státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Hlavním cílem podle ní bude zajistit dostatek vakcín s podstatně vyšší spolehlivostí, co do času dodání, než tomu je v roce 2021, a od více úspěšných výrobců.

„Dle expertních vyjádření je velmi pravděpodobné, že virus v určité podobě bude přítomen i v několika následujících letech, a na tuto situaci je potřeba se připravit. Jak bude poskládáno portfolio vakcín, a to co do obsahu, tak i množství, je odpovědností ministerstva zdravotnictví,“ doplnila.

Podle ní bude stát muset náklady spojené s očkováním populace zohlednit při vyjednávání rozpočtů na příští roky. „Předpokládáme, že potřeby ministerstva zdravotnictví v této věci budou vypořádány během léta v rámci vyjednávání o rozpočtových nadpožadavcích jednotlivých resortů,“ uvedla pro Lidovky.cz Anna Vasko z tiskového odboru ministerstva financí.

Informace z ministerstva zdravotnictví Lidovky.cz přes opakovanou žádost nedostaly, web Seznam Zprávyvčera uvedl, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger sestavuje očkovací skupinu odborníků, kterou povede náměstek Martin Havrda. Tým bude rozhodovat o dalším postupu vakcinace a vybírat látky pro následující období.

Zacíleno na mutace

V zemích EU je nyní možné očkovat populaci starší šestnácti či osmnácti let látkami od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Právě s těmito přípravky EU stále věří, že do poloviny července budou mít členské státy dostatek dávek na očkování 70 procent dospělých. „Kapacita výroby očkovacích látek v EU mohutně roste, což dokládá zrychlení dodávek BioNTech/Pfizer do Evropy ve druhém čtvrtletí,“ uvedl komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Vakcíny „první záchrany“, jež cílí na povrchový s-protein základní varianty koronaviru, ale mohou časem vystřídat látky druhé generace – se širším záběrem, které budou fungovat proti nejrůznějším mutacím. „Výzkum je rychlý, řada věcí je už připravených v laboratoři. Samozřejmě tento virus neeliminujeme hned. Myslím si, že vakcíny dalších generací budou přicházet a situace se bude postupně zlepšovat,“ sdělila viroložka Ruth Tachezy.

Cest, jimiž se asi bude vývoj nových vakcín ubírat, je podle ní několik. Jednou z nich je upravit již existující (třeba ještě i neschválené) vakcíny dle aktuálních mutací a vytvořit z nich nové vakcíny, které budou stimulovat ochranu i proti variantám viru. „Ale jsou jistě i alternativy, nové mRNA vakcíny, genomové, které by mohly zkombinovat v jedné lipidické částici více kousků RNA, z nichž každý bude působit proti jiné variantě. Tyto vakcíny by mohly být k dispozici zhruba do půl roku,“ dodala.

Globální vymýcení viru nečeká ani imunolog Zdeněk Hel, podle něhož je nemožné, že bychom se koronaviru zbavili. „Základem je udržovat ho na nízké míře, dokud nebudeme schopni proočkovat celou společnost, a pak si na ten virus zvykneme. A nebude už pro nás smrtelně nebezpečný jako teď, protože naše tělo se s ním dokáže vypořádat,“ uvedl pro Český rozhlas. Klíčem je podle něho očkování a vakcíny zohledňující i nové mutace.

Vědci věří, že tím, jak se budou vakcíny vylepšovat, bude mít koronavirus omezený manévrovací prostor, protože protilátky získané očkováním budou chránit nejen před těžším průběhem covidu, ale zabrání i přenosu viru.

K tomu je dle EK a řady expertů potřeba očkovat i děti a dospívající. S tím už počítá vakcinační velmoc Izrael. Podle agentury Reuters jedná s Pfizerem o smlouvě na dodávky dalších milionů vakcín, jimiž chce očkovat teenagery starší dvanácti let. Evropa dosud vyčkávala, v minulých dnech z Komise jasně zaznělo, že vakcinace dětí přijde brzy na řadu. „Očkování děti je určitě nutné. Jakmile bude proočkovaná dospělá populace, covid bude mít snahu se uchytit v dětské populaci,“ řekl šéf České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek, který věří, že příští rok vakcína pro nejmladší bude.