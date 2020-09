Ve středu v Česku přibylo 1161 případů covidu, o dva méně než v rekordní úterý. Nemocných je už přes 10 tisíc

Praha Česko zaznamenalo druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem, ve středu laboratoře potvrdily 1161 pozitivních testů. To je o dva méně než v úterý, kdy byl nárůst rekordní. Počet aktuálně nakažených už přesáhl 10 000, s nemocí covid-19 se nyní potýká 10 218 lidí, nejvíce od začátku epidemie. U většiny z nich má nemoc mírný průběh.

V posledních týdnech ale značně přibylo hospitalizovaných. Za uplynulý měsíc jejich počet stoupl na více než dvojnásobek, počet lidí ve vážném stavu pak na více než trojnásobek. V nemocnici je podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví 244 lidí, z toho 57 v těžkém stavu.



Celkem se za více než půl roku od výskytu prvních potvrzených případů covidu-19 v Česku nakazilo koronavirem 31 036 lidí, z nichž se přes 20 000 už vyléčilo a 444 zemřelo.

Kvůli zhoršené situaci začala ve čtvrtek v celém Česku platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Již od začátku září musí mít lidé zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřadech a dále ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vláda ve středu večer rozhodla, že lidé nad 60 let dostanou respirátor a pět roušek. Na organizaci rozeslání balíčků ve čtvrtek začne pracovat Česká pošta.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není zatím za zhoršením situace návrat dětí do škol. Děti do 15 let tvoří podle něj sedm procent nakažených. „To znamená většina těch nárůstů jsou lidé dospělí, spíše možná je to otázka návratu po dovolených do práce, větší sociální interakce obecně,“ řekl dnes Radiožurnálu.



Nejhorší situace s výskytem koronaviru je podle epidemiologů v Praze, jako jediná je na mapě okresů podle rizika nákazy v oranžovém stupni. Podle ministerstva zdravotnictví začal v hlavním městě komunitní přenos. Belgie a Německo proto zařadily Prahu na „červený seznam“ rizikových míst, cestující z ní tak po příjezdu budou muset na test či do karantény.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel má Pelhřimovsko, a to přes 116 případů. Nákaza se potvrdila mimo jiné v domově pro seniory v Humpolci. S péčí o seniory na žádost kraje vypomáhá od středy 15 vojáků. V zařízení onemocnělo 23 klientů jednoho z oddělení a 19 pracovníků.

Téměř 111 nakažených na 100 000 obyvatel za uplynulý týden má okres Plzeň-jih. Nové ohnisko nákazy se objevilo v Nové Vsi na Plzeňsku. V obci s 280 obyvateli se nákaza koronavirem potvrdila u více dvacítky lidí. Ve čtvrtek tam budou zdravotníci z mobilního odběrového týmu plošně testovat obyvatele. Od středy platí v obci mimořádná opatření. Lidé tam musí povinně nosit na veřejných prostranstvích roušky či respirátory, musejí dodržovat odstupy, nesmějí se shromažďovat. Pro veřejnost se zavřela restaurace a obecní úřad, nesmějí se pořádat kulturní, společenské a sportovní akce ani soukromé oslavy.

Třetí nejvýraznější nárůst nemocnosti zaznamenali hygienici v Praze, kde za poslední týden připadá přes 96 nakažených na 100 000 obyvatel. Následují okresy Beroun a Kladno.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) čeká Česko těžký podzim, ale ekonomická omezení si země nemůže dovolit a vláda je zavádět nebude. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by případná opatření mohla být jen v regionech s nejhorší epidemiologickou situací.