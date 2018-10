Velká část klubu ANO včetně Babiše odmítla podpořit Štěpánka. Ten prý o nominaci do vysílací rady neusiloval

PRAHA Kandidaturu Petra Štěpánka do takzvané velké vysílací rady (RRTV) podle zjištěných informací z úterního jednání poslaneckého klubu vládního hnutí ANO odmítla podpořit velká část poslanců, proti se postavil i premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Ke stažení kontroverzní nominace vyzvali ANO lidovci, s nominací nesouhlasí ani další opoziční strany i zástupci vládní ČSSD. Štěpánek sám odvolal svůj souhlas s kandidaturou.

V dokumentu uvedl, že o nominaci neusiloval a překvapilo ho, když jej poslanci do rady navrhli. Podle kritiků bývalý člen rady Štěpánek veřejně prohlašoval, že chce zničit Českou televizi. Média uvedla, že kritizoval i ANO a Babiše.



Velkou vysílací radu tvoří 13 členů, které na návrh Sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Nyní se bude v RRTV obsazovat místo po Miladě Richterové, které končí šestiletý mandát začátkem října. Dolní komora by měla nového člena volit na současné schůzi. Podle komunistů je po odstoupení Štěpánka možné, že se nynější volba neuskuteční.

Podle usnesení sněmovní volební komise na post kandidují vedle někdejšího člena rady Štěpánka právnička Olga Ulrichová za Piráty a bývalý náměstek ministra kultury Patrik Košický za KDU-ČSL.

Nominaci kritizovali už dříve zástupci šestice iniciativ a profesních svazů. KDU-ČSL v úterý dopoledne vyzvala ANO, aby Štěpánkovu nominaci stáhlo. Podle předsedy sněmovního klubu KDU-ČSL Jana Bartoška chtělo nominací ANO destabilizovat radu a ovládnout média, zejména převzít kontrolu nad veřejnoprávními Českou televizí (ČT) a Českým rozhlasem (ČRo). Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil před zahájením schůzce vyzval ostatní strany, aby umožnily veřejné hlasování.

Podle šéfa sněmovního klubu hnutí STAN Jana Farského vzbudila nominace Štěpánka výrazné emoce, a to oprávněně. „Je pro mne něco úplně nepochopitelného, jak vládní strana si může dovolit nominovat člověka, který chce podminovat Kavčí hory. Co bude jeho přidanou hodnotou v RRTV,“ zeptal se řečnicky s odkazem na dřívější Štěpánkova vyjádření. Proti Štěpánkovi se postavila i koaliční sociální demokracie. „Pro nás je to nedůvěryhodná osoba, osoba, která by v RRTV nebyla na správném místě,“ konstatoval předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Nesouhlas s nominací Štěpánka přišly v pondělí večer do blízkosti Sněmovny vyjádřit zhruba dvě stovky demonstrantů. Vyzvali poslance, aby vybrali jiného kandidáta a aby jejich hlasování bylo veřejné.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací a dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Sleduje obsah rozhlasového a televizního vysílání, za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce.