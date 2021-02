Velká velvyslanecká rošáda. Česko vymění i svého zástupce v USA Kmoníčka, nahradí ho Stašek

PRAHA Vládní návrh jmenovat velvyslancem ve Finsku exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vyvolal senzaci. Podle informací serveru Lidovky.cz se ale v brzké době bude střídat i jinde. Na prestižní místo velvyslance v USA by měl nejpozději koncem roku 2022 zamířit Miloslav Stašek.

Skoro by se zdálo, že politiky zaměstnává výhradně koronavirus. Jenže kola diplomacie se nadále točí, stejně jako velvyslanci na svých misích. Vláda minulý týden dala zelenou změnám na několika ambasadorských postech, přičemž jedno křeslo se honosí nálepkou „top“. Jedná se o prestižní místo velvyslance ve Spojených státech, kam by měl nejpozději koncem roku 2022 podle diplomatických zdrojů serveru Lidovky.cz zamířit Miloslav Stašek, současný státní tajemník na ministerstvu zahraničí.



Střídat se ale bude i jinde. Senzaci vyvolal zejména vládní návrh jmenovat velvyslancem ve Finsku exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten by měl do Helsinek vyrazit už v létě, Stašek si na washingtonské křeslo ještě chvíli počká. Současný velvyslanec v USA Hynek Kmoníček by měl v úřadu setrvat ještě více než rok. „Staškův nástup je plánován až na konec roku 2022,“ řekl serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj. Za pozdějším nástupem stojí české předsednictví v EU, která spadá do druhé poloviny roku 2022 a které by měl Stašek pokrývat ještě z pozice státního tajemníka. „Bylo by dobré, aby svou práci na předsednictví dokončil. Je to i důležitý signál pro naše evropské partnery,“ zdůraznil zdroj.



Oba budoucí velvyslance musí ještě odsouhlasit prezident Miloš Zeman, ten by ale podle zdrojů serveru Lidovky.cz průtahy dělat neměl.

Státním tajemníkem MZV se devětačtyřicetiletý Stašek stal v roce 2017 a ani v diplomacii není žádným nováčkem. V minulosti byl velvyslancem v Egyptě a v Indii, kde dokonce střídal zrovna Kmoníčka. Od roku 2015 působí na ústředí české diplomacie, kde nejprve vedl odbor ekonomické diplomacie, od roku 2016 pak působil jako náměstek ministra pro řízení ekonomicko-provozní sekce.

O Staškovi se v souvislosti s ambasadorským křeslem v USA šeptá v kuloárech už delší dobu. Kmoníčkovi dokonce hrozilo, že opustí americkou metropoli ještě před skončením svého mandátu. Na českou ambasádu totiž zamířil s cílem dostat prezidenta Miloše Zemana do Oválné pracovny. Mise nesplněna. A měl skládat účty, k čemuž nakonec nedošlo a velvyslanec svou židli uhájil.

Do Kmoníčka přitom kdysi Zeman vkládal velké naděje. Oba muže pojilo dokonce přátelství. Kmoníček působil jako ředitel prezidenta zahraničního odboru a byl to zrovna Zeman, kdo ho na washingtonskou ambasádu vyslal.

Nové vedení čeká i ambasádu v Londýně, kam by se z postu stálé představitelky ČR při OSN v New Yorku měla na vládní návrh přesunout Marie Chatardová. S datem jejího přesunu se čeká až do doby, kdy se na její newyorský post najde nástupce. V souvislosti s tím se skloňovalo i jméno ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), ten má ale podle informací serveru Lidovky.cz zálusk na ambasádu v kanadské Ottawě, kde od září 2019 šéfuje velvyslanec Bořek Lizec.

Vondra: Vojtěch má trafiku

Osud bývalého ministra zahraničí Adama Vojtěcha připomíná slavný fejeton klasika české literatury Jana Nerudy. Ten tehdy umístěnku hledal pro svůj starý slamník, který chtěl ze strachu před cholerou vyměnit za nový kus. Situace je nyní podobná, jen kulisy jsou jiné. Místo cholery řádí koronavirus a místo slamníku se umístěnky hledají pro politické odpadlíky. Pro Nerudův slamník našla řešení mlékařka, pro exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) diplomacie. Vojtěch by se mohl do Helsinek přesunout ještě v létě. Současný ambasador ve Finsku Ivan Jukl řídí úřad od října 2016, tradiční čtyřletý mandát mu tak už vypršel. Na Vojtěchovo vyslání do Finska podle zdroje serveru Lidovky.cz zatlačil přímo premiér, oproti zvyklostem nebyl přímo navržen ministerstvem zahraničí. „Je to vůbec poprvé, co premiér osobně velvyslance navrhl,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj z diplomacie.

Čtyřiatřicetiletý Vojtěch, vystudovaný právník, zastával post ministra zdravotnictví od prosince 2017 do září 2020. Od října 2017 je poslancem jako nestraník za hnutí ANO. V letošních parlamentních volbách podle informací serveru Lidovky.cz kandidovat nebude.

Téměř celá profesní kariéra bývalého ministra, který se netají láskou ke zpěvu, je spojena s premiérem. Po studiích začal Vojtěch pracoval jako právník společnosti Mafra, v červnu 2014 se stal Babišovým tajemníkem na Ministerstvu financí ČR. Po emotivním odchodu z vysoké politiky se stal v listopadu loňského roku členem představenstva firmy Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět největších nemocnic. Zdravotnictví nyní patrně pověsí na hřebík a přejde do služeb diplomacie. A to nadzvedlo bývalého šéfa české diplomacie Alexandra Vondru (ODS). „Je to klasická trafika. Česká diplomacie má dost schopných profesionálů,“ řekl pro Lidovky.cz s tím, že takovouto „výpomoc“ opravdu nepotřebuje. Jsem ochoten přijmout jako diplomaty bývalé armádní velitele, kteří celý život sloužili státu, ale nabízet velvyslanecké trafiky ministrům, kteří sloužili státu rok nebo dva, je zcela za hranou,“ dodal Vondra.

Premiér přitom nařčení z trafik dlouhodobě odmítá a brání se jim. Naposledy kvůli tomu zazdil diplomatickou kariéru svých bývalých ministrů Dana Ťoka a Marty Novákové. Exšéf dopravy Ťok se už téměř balil na ambasádu do Indonésie, Nováková destinaci nevěděla, jen prý podle vlastních slov měla místo v diplomacii přislíbené. Na podezření z trafiky dojela i bývalé primátorka Prahy Adriana Krnáčová, která si dělala zálusk na ambasadorské křeslo v Řecku.

Cesta do křesla

Procedura výběru a schvalování velvyslanců je předem daná. Velvyslanec je vybírán obvykle personální radou MZV. Doporučení rady je vodítkem pro ministra zahraničních věcí. Ministr velvyslance navrhuje vládě, po jejím schválení je návrh předložen k podpisu prezidentu republiky, který velvyslance jmenuje s kontrasignací tedy podpisem předsedy vlády. Poté je životopis designovaného velvyslance zaslán přijímající zemi, která během týdnů až několika měsíců vysloví souhlas – agrément. Po obdržení agrémentu od přijímající země vyhotoví prezidentský úřad listiny, které pověřují velvyslance a doporučují ho hlavě přijímajícího státu. Teprve v tomto okamžiku je možné oficiálně zveřejnit jméno nového velvyslance.