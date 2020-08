Americký zájem o Česko? Nešlo o symboliku, říká Kmoníček o návštěvě Pompea. A vysvětluje proč

Podstatnou část své diplomatické kariéry strávil v Americe. Nejprve jako velvyslanec při OSN v New Yorku. Poslední tři roky je Hynek Kmoníček (57) českým ambasadorem v USA. Svým nezaměnitelným způsobem popsal, proč se Američané znovu zajímají o střední Evropu a v čem tkví nevraživost k režimu v Pekingu. Zasadil do kontextu nedávnou návštěvu ministra zahraničí Mikea Pompea. A předestřel, čím je Česko pro supervelmoc zajímavé.

Lidovky.cz: Skoro ve všech veřejných vystoupeních zmínil ministr zahraničí USA Mike Pompeo svoji vojenskou minulost. To patří k nějakému nepsanému pravidlu během zahraničních návštěv?

To může mít dva důvody. Tím prvním je, že tato návštěva v sobě obsahuje symboliku americké role při ukončení 2. světové války. Zároveň se odehrává v srpnu, kdy si připomínáme invazi z roku 1968. A pak je tu revoluce o dvacet let později. Tam Mike Pompeo vždy vidí vojenský komponent. Logicky si v tom snaží najít svůj vlastní příspěvek.

Kdybych si měl zaspekulovat, druhým důvodem je to, že za čtyři pět let by mohl Pompeo kandidovat na vyšší post. Možná i prezidenta USA. Vojenská nebo bezpečnostní kariéra je u republikánů jednou z věcí, které případnému kandidátovi pomáhají. Stačí se podívat na George Bushe seniora.