Končí Pompeova návštěva Česka, v Bělorusku se očekávají další protesty a pokračuje fotbalová Liga mistrů

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Pompeo ve čtvrtek po dvou dnech odlétá z Česka. Americký ministr zahraničí dále zamíří do Slovinska, Rakouska a Polska.

Politické strany a hnutí mají poslední šanci k opravě možných nesrovnalostí na přihláškách ke krajským a senátním volbám. V případě chyb riskují, že registrační úřady jim takové kandidátní listiny neuznají.

V běloruském Minsku budou pokračovat protesty. Demonstranti nesouhlasí s průběhem a falšováním výsledků nedělních prezidentských voleb.

Jak se v červenci vyvíjela inflace a co to v praxi znamená? Český statistický úřad během dne zveřejní data popisující její vývoj, analytici ještě předtím odhadli, že by se mělo meziročně jednat o pokles na 3,1 procenta z předchozích 3,3% v červenci. Odhady nejsou ale jednotné. Ve hře je i růst inflace.

Taktéž dojde k odhalení čísel týkajících se úrody. Na základě červencových dat zveřejní ČSÚ zpřesnění odhadu. Očekává se pokles o 3,3 procenta. Další informace pak zveřejní v říjnu, do nichž budou zahrnuty i další plodiny jako obilí či řepka sklizené z polí.

U soudu pokračuje kauza disidenta Pavla Wonky. Rozhodne se o obnově řízení, o které usiluje kvůli očištění Wonkova jména jeho bratr Jiří. Jde o disidentovo vniknutí do bytu tchyně v roce 1981, za které jej trutnovský soud tehdy odsoudil.

V Lisabonu pokračuje Liga mistrů. Ve druhém čtvrtfinále na sebe narazí Atletico Madrid a Lipsko. Za německý tým nastupuje i reprezentační útočník Patrik Schick. Hraje se na jeden vítězný zápas.