Kdy se zbavíme respirátorů a jak to bude s rouškami? Ministr Arenberger nastínil, co čekat od léta

PRAHA Ve venkovních prostorách by se mohly přestat nosit respirátory, roušky už jsou plně dostačující, řekl v pondělí ministr Petr Arenberger (za ANO) v rozhovoru pro server Blesk.cz. Ochrana nosu a úst proti šíření koronaviru by podle něj měla zůstat i v létě třeba ve skupinách více lidí.

Od počátku března musejí lidé nosit v zastavěném území obce minimálně chirurgickou roušku, řada lidí ale přesto nosí respirátor. Respirátory s třídou ochrany nejméně FFP2, případně nanoroušky jsou povinné v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

„Já si myslím, že roušky pro venkovní prostory už jsou plně dostačující, že by to nemusel být respirátor,“ řekl v pondělí Arenberger. Poukázal na to, že zatímco rouška chrání před šířením infekce jen okolí, respirátor i toho, kdo ho má nasazený.



Ministerstvo se podle něj snaží probírat s imunology možnost, aby především na veřejnosti se nosily roušky jenom v rizikových situacích, kdy je pohromadě větší skupina lidí. „Ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout na to, že roušky nebo respirátory budou našimi průvodci,“ dodal. Připomněl, že opatření v létě loni platilo v Německu.



V létě tak podle Arenbergera bude nutné si ústa a nos nadále zakrývat. „Neříkám, že to musí být za všech situací,“ dodal. Důvodem je podle něj možnost zavlečení nových mutací koronaviru nebo třeba i jejich tvorba.