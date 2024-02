Původní zpráva

Česko by mělo během pěti až deseti let radikálně snížit počet vězňů na polovinu. Jen to podle bývalého náměstka pro trestní politiku ministerstva spravedlnosti a bývalého ředitele Probační a mediační služby České republiky Pavla Šterna zlepší současnou neutěšenou situaci za zdmi českých věznic, kterou charakterizuje především dlouhodobá přeplněnost kapacit a z toho plynoucí nedostatek personálu.