Věznice v USA odložila popravu ženy, díky nástupu Bidena možná dojde i ke zrušení

NEW YORK Federální soud ve Spojených státech rozhodl, že nebylo správným způsobem stanoveno nové datum popravy Lisy Montgomeryové, usvědčené z vraždy těhotné ženy v Missouri. Soudce Randolph Moss zakázal vykonání popravy v navrhovaném termínu 12. ledna, píše agentura AP. Nové datum popravy tak možná bude určeno až na dobu po nástupu Joea Bidena do funkce prezidenta USA 20. ledna, Biden se však dlouhodobě vyslovuje pro zrušení trestu smrti.

Původní termín popravy byl 8. prosinec. Právníci odsouzené, kteří sepisují žádost o milost, se však nakazili koronavirem a soudce Moss proto zakázal vykonat popravu před koncem roku. Teprvé poté bude možné stanovit nový termín. Věznice navrhla datum 12. ledna, to však podle soudce nepřichází v úvahu, protože by nebyl respektován odstup 20 dní od oznámení data do samotné popravy. Při respektování těchto pravidel by k exekuci Montrgomeryové mohlo dojít nejdříve 21. ledna, tedy den po nástupu Joea Bidena do Bílého domu.



Spojené státy nepopravily žádnou ženu od roku 1953, téměř 70 let. Budoucí prezident Biden podle stanice CNN apeluje na jednotlivé státy, aby se vyhýbaly nejvyššímu trestu. Některá americká média kvůli tomu spekulují o možnosti, že oddálení popravy Montgomeryové by mohlo vést k jejímu neuskutečnění. Bidenův tým agentuře AP potvrdil, že budoucí prezident je proti trestům smrti.

Za vlády prezidenta Trumpa bylo popraveno více osob než za jeho předchůdců. V roce 2020 bylo v USA vykonáno 17 trestů smrti, v průměru 22 let po spáchání zločinu. Obvykle se v USA od prezidentských voleb do nástupu nové hlavy státu tyto tresty nevykonávají, ovšem Trumpova administrativa jich naplánovala na toto období hned pět, píše BBC News.

Lisa Montgomeryová byla v roce 2004 odsouzena za uškrcení mladé ženy v osmém měsíci těhotenství, vyříznutí dítěte z těla matky a jeho únosu. Dítě přežilo a bylo předáno otci. Hlavním argumentem obhajoby je duševní nezpůsobilost a zažitá traumata v předchozím životě, včetně sexuálního a fyzického násilí.