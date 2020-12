Trumpova administrativa před svým koncem popraví ještě pět vrahů. Biden přitom trest smrti odmítá

WASHINGTON/PRAHA Během několika týdnů, které zbývají do doby, než se Joe Biden ujme prezidentského úřadu, sprovodí americké federální úřady ze světa pět zločinců. Tři popravy přitom ministerstvo spravedlnosti USA naplánovalo na týden před inaugurací. Tyto kroky končící administrativy Donalda Trumpa v období, které slouží k předávání moci, působí jako naschvál jeho nástupci. Biden totiž popravy odmítá.

Po téměř dvou dekádách, kdy v USA nedošlo k žádnému trestu smrti uděleného federálním úřadem, změnilo ministerstvo spravedlnosti letos v létě tento vývoj a vykonalo tři popravy během čtyř dnů, píše americký deník The Washington Post. Mezi usmrcenými zločinci byli Daniel Lewis Lee za trojnásobnou vraždu v roce 1996, dále Wesley Ira Purkey, který v roce 1998 usmrtil mladistvou dívku, a Dustin Lee Honken, který byl počátkem 90. let usvědčen z pěti vražd v Iowě.



Ministr spravedlnosti William Barr před letními popravami uvedl, že jeho úřad má povinnost vykonat rozhodnutí soudů včetně rozsudků smrti a poskytnout pozůstalým pocit ukončení případu. Barr v říjnu oznámil, že jsou naplánovány další dvě federální popravy. Poté, co byl minulý měsíc zvolen Biden novým prezidentem, stanovil další tři.

Vládní činitel, který pro The Washington Post promluvil pod příslibem anonymity, uvedl, že prokurátoři žádali v těchto případech opakovaně trest smrti a to jak pod demokratickou, tak republikánskou vládnoucí garniturou. „Nemá to co do činění s tím, kdo právě přichází k moci,“ sdělil anonymně představitel.

Ačkoliv trest smrti nebyl tématem letošních prezidentských voleb v USA, odcházející republikánský prezident Donald Trump a nastupující demokrat Joe Biden na něj sdílejí opačné názory. „Prezident Biden v současnosti nepodporuje trest smrti a nebude tak činit ani v budoucnu. Naopak se bude zasazovat o jeho zrušení,“ řekl TJ Ducklo, tiskový mluvčí Bidenovy kampaně. Naopak snahy o obnovení federálních trestů smrti, které vyústily v tomto létě, začaly krátce po inauguraci prezidenta Donalda Trumpa na začátku roku 2017.

Důraz Trumpovy administrativy na trest smrti během posledních týdnů ve funkci se neomezuje pouze na plánování poprav. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo změnu pravidel, která má vstoupit v platnost tento měsíc, a za určitých okolností umožňuje federální popravy jinými metodami než smrtící injekcí, včetně popravčích jednotek nebo zásahu elektrickým proudem.

Vraždy pastorů, těhotných žen i dětí

Alfred Bourgeois.

První z těchto poprav je naplánována na příští týden, kdy trest smrti čeká na Brandona Bernarda, který se ve svých 18 letech podílel na vraždě dvou pastorů pro dospívající v odlehlé výcvikové oblasti.

Alfred Bourgeois, jehož poprava je stanovena den po Bernardově, zabil podle ministerstva spravedlnosti svou 2letou dceru brutálním způsobem poté, co se dozvěděl o otcovství.

Ministerstvo spravedlnosti plánovalo také tento měsíc usmrtit Lisu Montgomeryovou, ale její poprava byla odložena až na 12. ledna poté, co se její právníci údajně nakazili koronavirem, když za ní cestovali kvůli oficiálním záležitostem a nemohli tedy vyřešit vše potřebné. V roce 2004 Montgomeryová podle amerických úřadů uškrtila ženu, která byla v osmém měsíci těhotenství, následně rozřízla její tělo a odstranila z útrob dítě.

Lisa Montgomeryová.

Pouhých 6 dnů před Bidenovou inaugurací dojde k popravě Coryho Johnsona, který zabil sedm lidí v rámci své účasti na spiknutí souvisejícího s drogami. Další den by pak měla proběhnout poprava Dustina Johna Higgse, který se podílel na únosu a zabití tří žen, s nimiž se on a jeho přátelé stýkali v jeho bytě.

Popravy vězňů byly v USA celostátně zastaveny v roce 1972, v roce 1976 pak byly znovu povoleny. Od roku 1988 směly trest smrti vykonávat i federální věznice, do roku 2003 ale poslaly na smrt pouze 3 odsouzence. Federální poprava znamená, že věznice může trestance odsoudit k trestu smrti i v případě, že legislativa konkrétního amerického státu trest smrti neobsahuje. Federální rozsudky smrti jsou vynášeny mnohem méně častěji než v jednotlivých amerických státech. Ty jsou odpovědné za většinu vykonaných trestů smrti v USA.

Názorově rozdělená Amerika

Otázka hrdelního trestu stále zemi rozděluje: trest uznávají legislativy 25 amerických států, 22 států jej neuznává a v Pensylvánii, Oregonu a Kalifornii je na ně prozatímně uvaleno tzv. moratorium guvernéra, kdy je účinnost litery zákona pozastavena, dokud o záležitosti nebude dále rozhodnuto.

Těmito slovy v roce 2019 obhajoval uvalení moratoria kalifornský guvernér Gavin Newsom: „Náš systém trestu smrti podle všech měřítek selhal. Diskriminoval obžalované, kteří jsou duševně nemocní, jiné barvy pleti nebo si nemohou dovolit drahé právní zastoupení. Neposkytoval žádnou výhodu veřejné bezpečnosti coby odstrašující prostředek. Promarnil miliardy dolarů daňových poplatníků. Ale ze všeho nejvíc důležité je, že trest smrti je absolutní. Je to nevratné a nenapravitelné v případě lidské chyby.“

Stát Kalifornie je nejlidnatějším státem USA a v březnu minulého roku tu na vykonání trestu čekalo 737 osob, což byl dle amerického deníku The New York Times největší počet na celé západní polokouli. Guvernérovo gesto ovšem mělo spíše symbolický charakter, neboť právní spory zastavily popravy v Kalifornii již dříve. Od roku 1978 jich zde bylo provedeno pouze 13, poslední v roce 2006. Americkým státem s největším počtem kriminálníků odsouzených zdejšími soudy k trestu smrti a následně vykonanými popravami je Texas.