Čínské aktivistce hrozí pětileté vězení za reportáže z Wu-chanu, více než půl roku je držená v Šanghaji

Informoval o tom deník The Guardian. Ve Wu-chanu se nemoc covid-19 poprvé objevila koncem loňského roku a postupně se odtud rozšířila do celého světa. Peking čelí kritikám, že nákazu zprvu tajil.

Sedmatřicetiletá bývalá právnička a občanská novinářka Čang Čan je již přes šest měsíců zadržována v Šanghaji. Podle obžaloby, zveřejněné v pondělí, Čang „rozesílala falešné informace prostřednictvím textů, videí a dalšími způsoby“. Používala k tomu například Twitter, platformu WeChat nebo službu YouTube.



„Rovněž přijala nabídky na rozhovory od zahraničních médií Radio Free Asia a Epoch Times a záludně spekulovala o epidemii nemoci covid-19 ve Wu-chanu,“ píše se v obžalobě. Za to jí byl navržen trest čtyř nebo pěti let odnětí svobody.



Podle nevládní organizace Chinese Human Rights Defenders (CHRD) Čang ve svých článcích psala mimo jiné o „zadržování dalších nezávislých reportérů a o pronásledování rodin obětí, které chtěly, aby byly pohnány ke spravedlnosti zodpovědné osoby“. CHRD uvedla, že Čang drží od září hladovku a že jeden z jejích obhájců byl z případu odvolán.

#China Citizen journalist Zhang Zhan was arrested recently by Chinese authorities for covering #WuhanVirus outbreak in Wuhan.



She is the fourth journalist arrested after Chen Qiushi, Fang Bin & Li Zehua.



