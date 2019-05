VIDEO: Mladík na Plzeňsku ‚závodil‘ se sanitkou, která převážela v inkubátoru novorozence

PLZEŇ Teprve osmnáctiletý mladík mohl bezohlednou jízdou ohrozit život novorozence. Na silnici v úseku mezi Domažlicemi a Semošicemi se rozhodl v noci z pátku na sobotu zazávodit si s vozidlem záchranné služby, která byla přivolána k akutnímu případu a se zapnutými majáky převáželo v inkubátoru do nemocnice čerstvě narozené dítě. Na případ upozornil server Krimi Plzeň, který celý případ předal Policii ČR.

„Dostali jsme informaci od redaktorů serveru Krimi Plzeň, kteří to předají kolegům z Domažlic a ti se budou případem zabývat,“ potvrdila pro server Lidovky.cz tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje Dagmar Jiroušková. Policie se podle vyjádření mluvčí případem začne zabývat v pondělí.



„Dojelo nás černé Audi s plzeňskou RZ, já jel v tu chvíli se zapnutými majáky velmi rychle, přesto nás Audi několikrát předjelo, minimálně dvakrát na plné čáře,“ uvedl pro Krimi Plzeň záchranář a řidič záchranného vozu, který mladík předjížděl.

„Pak někde počkal, vyjel, znovu nás předjel a pak odbočil někam doleva. V jedné z obcí, kterou jsme projížděli, je uzávěra a kyvadlový provoz řízený semafory. On mě před tou vesnicí předjel a semafory proletěl na červenou,“ dodal muž, který se představil jako Martin s tím, že za obcí si na ně mladík znovu počkal.

„My vezli toho nemocného novorozence, starého jen pár hodin, to je strašně křehoučký človíček a on nás takto ohrožoval ve veliké rychlosti,“ uvedl řidič vozidla záchranné služby. „Riskoval nejen svůj život, ale hlavně život toho malinkatého človíčka v inkubátoru!“

Podle informací serveru Krimi Plzeň se jednalo o osmnáctiletého chlapce ve voze značky Audi, který vystupoval na sociální síti Instagram pod jménem Darek Kastelic. Na této sociální síti si pak mladík podle serveru přidával i videa z předjíždění, z nichž je jasné, že v autě nejel sám. Jeho profil byl však v neděli po poledni nedohledatelný, patrně byl zuršen.



Když jeden z jeho kamarádů video na Instagram přidal, Kastelic měl k němu podle serveru napsat komentář: „Kámo vymaž to, nechci mít poděl, co když to uvidí třeba nejakej policajt na insta.“