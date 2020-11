VIDEO: V pražské Ječné ulici hořel byt plný odpadu, seniorka se nadýchala kouře

Praha V pražské Ječné ulici ve čtvrtek ráno hořel byt, požár zkomplikoval dopravu v centru města. Hasiči z domu pomohli 12 lidem, upřesnili tak dřívější informace o počtu zachráněných. Záchranná služba odvezla do nemocnice ženu ve věku 76 let, která se nadýchala kouře. Řekli to mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská a mluvčí pražské záchranné služby Ondřej Franěk.

Při požáru bytu v šestém patře panelového domu v pražské Krči zemřel člověk Zásah zhruba na hodinu zastavil dopravu Ječnou ulicí ve směru na I. P. Pavlova, přerušil i tramvajovou dopravu na jedné z nejvytíženějších tras v centru města. Podle pražského dopravního podniku jezdily kvůli požáru se zpožděním také dvě linky autobusů v okolí Karlova náměstí. KRIMI Sledovat další díly na iDNES.tv Záchranná služba podle Fraňka odvezla seniorku do Všeobecné fakultní nemocnice. V době převozu nebyla v ohrožení života, doplnil. Hasiči k požáru přijeli krátce po 07:00, o hodinu později měli oheň pod kontrolou. „Následovaly dohašovací práce a rozebírání konstrukcí a odpadu, které v devět hodin stále pokračovalo,“ uvedla Suchánská. Hasiči zjišťují příčinu požáru a škodu, kterou způsobil.