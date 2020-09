VIDEO: Začaly ‚karanténní‘ volby od volantu. Zakuklené komise na drive-in stanovištích se většinou nudí

Praha/Mladá Boleslav Volbou z automobilů začaly s dvoudenním náskokem krajské a senátní volby. Jak zjistil reportér serveru Lidovky.cz, podle ruchu na stanovištích není zájem karanténních voličů příliš velký.

Je pár minut před sedmou hodinou ranní a pražské sídliště Prosek se teprve probouzí. Na parkovišti zdejší polikliniky už je ale vše připraveno pro svátek demokracie v době epidemie. Nachází se tu totiž jedno z osmasedmdesáti volebních stanovišť ve stylu drive-in.

Občané v karanténě tady mohou v rámci krajských a senátních voleb odvolit přímo z auta skrze stažené okénko. Tato varianta dostala pár dní náskok, hlasující motoristy je totiž nutné vyškrtat z volebních seznamů obcí, aby nešli volit ještě podruhé. Většina voličů půjde k urnám klasicky v pátek a v sobotu.



„Zabrali nám tím padesát míst, lidi se sem s auty za chvíli nevejdou,“ komentuje při pohledu na dva armádní stany uprostřed prázdného asfaltové placu postarší zaměstnanec polikliniky, který se přišel ještě před začátkem směny podívat. Realita mu mimochodem dává za pravdu – vedlejší parkoviště je do hodiny úplně plné.

Vjezd k volebním stanům diriguje dvojice městských strážníků, jejich státní kolegové zatím postávají opodál a baví se s vojákem z volební komise v bílém ochranném obleku. Jen pár minut po sedmé, kdy se silniční volební stanoviště otevřela, už kolem nich projíždí první karanténní volič v béžovém citroenu.

Ujišťuje se ještě, že je zde správně. „Ale až od sedmi,“ upozorňuje ho hygienicky „vakuovaný“ voják a vytahuje telefon. „Aha, ono už sedm je. Tak pojeďte,“ vybízí řidiče a spěchá na stanoviště ke stanu s nápisem „Čestná stráž“. Tam si zapisovatelé zkontrolují občanský průkaz a auto už popojíždí k urně, kde volič odevzdává hlas. Do dvou minut je hotovo.



Hned po sedmé doráží na místo pěšky také dvojice úředníků, která mizí za plentou a vypadá to, jako by chod drive-in volební místnosti přišla zkontrolovat. „My jsme z ministerstva vnitra, přímo z odboru voleb,“ upřesňuje mladý úředník. O plánovanou kontrolu prý ale nešlo, on a jeho kolegyně prý na Proseku bydlí a přišli se po cestě do práce podívat, jak volby probíhají.



Těžko říct, zda jsme chytli špičku nebo dno volební účasti. Za prvních 45 minut po otevření se zastavila jen dvě vozidla. Způsobené to může být i tím, že Pražané své zastupitele letos nevolí, rozhodují však o o třech senátorských křeslech za městské obvody s čísly jedna, pět a devět.

Ale ani v Mladé Boleslavi přehnaným vytížením netrpí. Zdejší volební stanoviště je umístěné na parkovišti u muzea letectví, na louce za stany tak občas přistane nějaké menší osobní letadlo. „Od rána jsme tu viděli jen čtyři auta,“ krčí rameny obsluha prosklené kavárny vedle vchodu do muzea. Počet aut potvrzuje po desáté hodině dopolední i přítomná dvojčlenná posádka auta městské policie.

Řidiči ale jakoby chtěli plivnout do tváře aritmetice a dát za pravdu vyznavačům Murphyho zákonů. Zatímco do teď členové komise spíše nečinně postávali a věnovali se dezinfekci uren a ochranných štítů, nyní se jim během dvou minut u příjezdu ke stanům vytvořila pětičlenná fronta. Okolo půl dvanácté se celkový počet aut přehoupne dokonce přes deset.

Volební stanoviště pro motoristy se uzavírají ve tři hodiny odpoledne. Znovu budou uvedeny do provozu až příští středu během druhého kola senátních voleb. Jaký byl o odvolení zpoza volantu zájem, ale ještě během středy není jasné. Přesná čísla bude mít k dispozici resort vnitra až ve čtvrtek, kdy komise musejí čísla poslat.

Zbytek občanů odvolí během pátku a soboty. Pro „necovidní“ jsou připraveny klasické volební místnosti, lidé v karanténě mají možnost si „objednat“ příchod komise s urnou k sobě domů. Nahlásit se ale musí na svém obecním úřadě nejpozději do čtvrtka.