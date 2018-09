VIDEO: Žádný ruský chapadla, fašouny, ani čínský maňásky. Zpěvák Koller v klipu ‚třídí politický odpad‘

PRAHA Převážná část tuzemských politiků připomíná odpad, jenž je třeba vytřídit. Tento názor ve svém novém předvolebním klipu zastává zpěvák David Koller. Frontman kapely Lucie v něm zároveň přibližuje svůj pohled na to, komu v komunálních volbách vhodí svůj hlas.

„Budou volby. Koho volit, když dnešní politici jsou spíše odpad než nějaká zářivá reprezentace?“ ptá se Koller v úvodu svého hudebního videa. Kandidáty tak prý nejprve bude muset filtrovat před volbou.

„Nechci ruský chapadla. Chci křížkováním vytřídit zloděje, fašouny a spekulanty. Odfiltruji komanče. Chci vytřídit loutky různých kmotrů. A žádný čínský maňásky,“ tvrdí nadále se slovy, že odmítá takové „šmejdy“. „Bude to těžké. Ale když se tenhle odpad vytřídí, nezbude toho moc.“

Dotazy serveru Lidovky.cz, jaký byl záměr více než minutového klipu a proč zvolil zrovna tento formát, ponechal rocker bez odpovědi.



David Koller se nicméně dlouhodobě netají silnými antipatiemi ke komunistické ideologii. Loni v říjnu dokonce spustil internetový web 90000000.cz, jenž má zejména dětem připomínat zločiny a oběti režimu, jenž u nás panoval před listopadem roku 1989.

„Myslím si, že naše mládež by měla mít dostatek informací, aby věděla, co komunismus je, kolik neštěstí přinesl, kdo komunistou byl a většinou zůstal a co vše mají tito lidé na svědomí,“ vysvětlil tehdy zpěvák.



Jako kritik někdejších politických poměrů vystoupil také v roce 2012, kdy s Barborou Polákovou nazpíval protestsong Sami. Píseň kritizovala aktuální politickou a ekonomickou situaci v zemi za vlády Petra Nečase.