PRAHA Supermarket v Letňaněch zažil dvě souběžné krádeže, zloději přitom o sobě nevěděli. Jeden z nich kradl máslo a další dva prezervativy. Policie po mužích pátrá a vyzývá veřejnost, aby pomohla s jejich identifikací. Pokud by byli dostiženi, hrozilo by jim vězení po dobu dvou let.

K incidentu došlo v obchodě v Havířovské ulici na Praze 9 a upozornil na něj server Tydenikpolicie.cz. Jeden z mužů se do prodejny vrátil i další den a opět kradl. Celková škoda dosahuje výše dvaceti tisíc korun. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody v délce dvou let. Policie po mužích nadále pátrá a žádá veřejnost o pomoc s jejich identifikací.