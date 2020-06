Jak bude o víkendu: Teploty jen mírně přesáhnou dvacet stupňů, pršet moc nebude. Světlo vydrží do deseti

Praha Po deštivém čtvrtku i pátku se na víkend obloha trochu projasní a teploty alespoň mírně stoupnou, letní „pařáky“ ale nečekejte. Obloha bude po oba volné dny převážně oblačná až polojasná, rtuť teploměru se ale přes den dostane jen ke 23 stupňům.

Relativně nižší teploty než je pro tuto část roku obvyklé může vyvážit fakt, že o víkendu si budeme moci užít jeden z nejdelších bílých dnů v roce. Astronomické léto letos nastane v sobotu 20. června před půlnocí, což znamená, že v tento den bude slunce nad obzorem celých 16 hodin a 23 minut (údaj je pro Prahu). Reálně tak můžete být „venku“ bez nutnosti si přisvěcovat do 22 hodin.

Dešťových srážek modely mnoho nepředpovídají a na rozdíl od minulého víkendu by Česko neměly postihnout žádné větší bouřky z tepla ani místní přívalové deště. Pro výlet do přírody, ať pěšky, na kole či jinak, to vypadá na téměř ideální podmínky: v nižších polohách bude dostatečně teplo na „krátký dres“, přitom však nehrozí žádná úmorná vedra.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Vzduch bude jiskrný, ale pozor na vítr

V sobotu mohou podle modelů známých v době publikace tohoto příspěvku ještě dopoledne doznívat srážky, postupně by ale déšť měl ustoupit a na obloze se prosadí, alespoň částečně, slunce. Teploty se z ranních deseti stupňů dostanou na dvacítku a v nížinách tuto hranici mírně překročí. Po déletrvajících deštích ve čtvrtek a pátek by měl být vzduch hezky pročištěný, dá se čekat dobrá viditelnost.



Vyrazíte-li však do vyšších poloh, nenechte se zmást vyjasněnou oblohou. V tisíci metrech nad mořem se dají čekat maximální teploty jen kolem 14 stupňů a pocit relativního chladu bude ještě zvyšovat čerstvý vítr severních směrů. Větrovka se určitě bude hodit.

V neděli čekáme počasí stabilnější, s teplotami o jeden či dva stupně vyššími než v sobotu – ani tak ale rtuť teploměru nepřekoná hranici 25 stupňů. Přeháňky se objeví již jen výjimečně, o něco pravděpodobněji na horách. Stále bude vát čerstvý severní nebo severozápadní vítr.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.

Čas na výlet do Německa

Ze sousedních zemí nabídne o víkendu nejpříznivější počasí Německo . Hlavně neděle by měla být slunečná, s maximálními teplotami od 20 do 25 stupňů. V rozporu se zeměpisnou logikou bude zřejmě chladněji na jihu, kde (zejména v Bavorsku), se také mohou objevit dešťové kapky. Na celém německém území je o víkendu třeba počítat s nárazovým větrem.

Detailní lokální předpověď si nejlépe ověříte na stránkách německé meteorologické služby www.dwd.de

Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server www.lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.