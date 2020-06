Kvetení révy zpomalily chladné noci, podle odborníků teď potřebuje teplo

Brno Ačkoli na jihu Moravy letos ranní mrazíky révu vinnou neohrozily, chladné noci, které panovaly po většinu května, zpomalily její kvetení, řekli oslovení vinaři a odborníci.

„Největší potíže způsobily noční teploty, které se velmi dlouho držely nízko. Réva sice začínala rašit kolem poloviny dubna, ale kvůli chladným nocím rostla velmi pomalu,“ řekl Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.



Podle výkonného ředitele Svazu vinařů Martina Půčka navíc ovlivnilo rašení takzvaných oček suché jaro. Réva začala kvést se začátkem června a podmínky pro její úspěšné odkvetení a další růst jsou nyní ideální. „Je dobré, že teploty zatím nemají být nijak extrémní, to by révě neprospívalo. Ale současné srážky s teplým počasím jsou ideální,“ dodal Půček.

Vinohradnický manažer společnosti Bohemia Sekt Josef Svoboda předpokládá, že začátek letošního vinobraní se vrátí k obvyklým termínům po několika letech, kdy se začínalo sklízet dřív. „Každá odrůda má stanovený počet dnů od konce květu do zralosti hroznů, a proto lze poměrně dobře odhadnout počátek zahájení sklizně. Letos to bude zřejmě v obdobném termínu jako vloni, to znamená v první zářijové dekádě,“ uvedl Svoboda. Podle něj se rozhodně nebude opakovat extrémní rok 2018, kdy hlavní část sklizně začala už v polovině srpna.

Suché jaro vinohrady na jihu Moravy nepoškodilo, ohrožené byly jen mladé vinice, které neměly dostatečně vyvinutý kořenový systém. Současné teplé počasí s dostatkem srážek ale také není bez rizik. „Násada je velmi dobrá, počasí je ideální. Ale kombinace vlhké půdy a teplého počasí může prospívat i některým chorobám,“ řekl Pavloušek.

Vinohrady teď podle Svobody nejvíc ohrožují přemnožená stáda lesní zvěře, která ve velkém ničí budoucí úrodu v okrajových částech vinic tím, že okusuje nové výhony.