Víkend u babičky? Nejde to. Společné víkendy širších rodin jsou porušením karantény

PRAHA O víkendu se tříčlenná rodina z jižních Čech chystá za příbuznými na Šumavě. Těší se na společný oběd, zahrají si hry, když bude hezky, posedí si na spolu na zahradě. Zní to pěkně, ale má to háček. Nouzový stav, který zapovídá, aby spolu pobývali v těsném a dlouhém kontaktu členové různých domácností.

Třebaže je přirozené, že člověk touží navštívit rodiče nebo prarodiče, není to teď dobrý nápad. I po třech týdnech v karanténě hrozí zavlečení infekce.



„Už jsme týdny izolovaní, nic nám není, žádné příznaky. Naši to mají stejně, tak to přece nevadí,“ říká otec rodiny z jihu Čech. Jenomže ono to vadí. Přes týden se všichni v nějaké míře pohybují po venku, chodí do práce a na nákupy. Pořád se mohou nakazit, zvláště když pracují v palebné linii koronaviru – v bezpečnostních sborech, zdravotnictví, sociálních službách.

Nastat to ale může i při špatně umytých rukou po návratu z procházky po městě. Pak hrozí, že člověk uvrhne do rizika ty, u kterých to chce ze všeho nejméně, rodinu. Člen rodiny a člen domácnosti nejsou totéž a je řada Čechů, kteří to opomínají v přirozené potřebě vidět své blízké.

„Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Cílem opatření omezení pohybu je proto používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění tak, aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění. Ministerstvo rozhodně nedoporučuje podnikat návštěvy příbuzných za účelem posezení s nimi a podobně. Jde právě o úzký kontakt člověka s člověkem,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle vládního nařízení se mohou venku sdružovat maximálně dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti, mají u toho mít zakrytý nos i ústa a mezi sebou udržovat dvoumetrový odstup. To se při víkendových rodinných setkáních neděje. Ani odstup, ani krytí. Když spolu všichni sedí na zahradě nebo v kuchyni u jídla, roušky mají sejmuté.

Povolené jsou jenom nezbytné návštěvy, čímž se myslí přinesení potravin či léků, odvoz k lékaři v akutním případě nebo třeba výměna prasklých žárovek, kam osaměle žijící příbuzný nedosáhne. „Pro nezbytné návštěvy je nutné použití ochranných prostředků dýchacích cest,“ dodala Štěpanyová. Čili i u chvilkových zastavení je třeba zakrýt si spodní část obličeje, pobyt u jiného člověka neprodlužovat a moc se k němu nepřibližovat. Na setřesení smutku teď musejí stačit telefon nebo internet, jakkoli je to těžké, zvláště pro seniory i technicky. Při nedodržování karantény je tu riziko, že se epidemii nepodaří zdolat podle stávajících predikcí, a izolace bude trvat o to déle. Už takhle se s návratem do relativního normálu počítá až začátkem června.

Policisté ve střehu

Zákaz volného pohybu a pobytu mimo bydliště platí od 31. března, má své výjimky a pravidla. Pravidla jsou rouška a odstup od těch, kdo se mnou nežijí v jednom bytě či domě. Výjimky jsou cesty do práce, obstarávací pochůzky pro sebe i druhé, venčení psa a vycházky do ulic či přírody.

Policisté budou po zkušenosti z minulého víkendu vydatněji hlídat dodržování karantény. Na parkovištích u některých hradů, přehrad, zřícenin nebo přírodních památek bylo víc aut než o vrcholové sezoně. Pak se stává, že i když se každý zvlášť snaží, bezpečný odstup od ostatních si jednoduše nedovede udržet.

„Policie se zaměří na turisticky exponovaná místa a bude návštěvníky otáčet zpátky, aby se nekoncetrovali,“ uvedl v pátek ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Řada obcí také avizovala, že svá veřejná parkoviště pozavírala a obehnala páskou, vedle toho budou hlídky kontrolovat neorouškované chodce, minulý víkend už takové strážníci pokutovali, včetně skupin, které spolu pili pivo na zavřených restauračních zahrádkách nebo v areálech zřícenin, kde plápolaly i táboráky pod špekáčky.

Objevilo se také několik hospod, které se udržovaly ve starém pořádku. Jeden případ se stal v Olomouci, za cedulí Zavřeno seděla skupinka lidí bez roušek jako jindy, sledovala u nápojů televizi. Snažili se tvrdit, že jsou příbuzní, jeden, kterému se lhát nechtělo, se schoval na záchodcích.

Argument příbuzenským vztahem sám o sobě nestačí, pokud, zopakujme, to nejsou členové jedné domácnosti. Všechny ostatní kontakty musejí být orouškované, minimalizované a s prostorovým distancem. Uvnitř obýváků, na zahradách za domem nebo chatou policie samozřejmě nikoho k ukázání občanského průkazu vyzývat nebude, aby prokázali, že všichni bydlí pohromadě. Ale i tam, v domácím soukromí s nejbližšími, se může koronavirus objevit úplně stejně jako na improvizovaném večírku v parku.