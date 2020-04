Nebojte se koronaviru, uklidňují Čechy psychologové. Radí jim s dluhy i sháněním roušek

Praha Kde seženu roušku? Komu mám zavolat, mám-li podezření, že jsem se nakazila? Ztratil jsem práci a docházejí mi úspory, na koho se obrátit o pomoc? Tyto a podobné žádosti o radu teď doslova prší na poradny všeho druhu.

„Jsme vystaveni náporu a není to konečná,“ varuje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Spousta provozů je kvůli koronavirové pandemii zavřených, podstatná část služeb musela přerušit své fungování. V některých oborech již dochází k propouštění.

„Lidé nás teď nejčastěji kontaktují kvůli potížím spojeným s poklesem příjmů coby důsledku dočasných opatření na straně zaměstnavatele,“ potvrdil Šmejkal. „Už nyní sledujeme, že lidé zejména v oblasti cestovního ruchu či pohostinství přicházejí o práci. Týká se to taxikářů, obsluhy v hotelích hotelů a pracovníků dalších služeb,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel Poradny při finanční tísni.

Očekává, že se mnozí v reakci na vzniklou nouzi začnou v důsledku pokračující epidemie zadlužovat. Ostatně z průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že téměř pětina Čechů nevystačí se svými finančními rezervami ani měsíc a že více než 40 procent lidí lituje, že nemá nyní naspořeno více peněz. Šmejkal proto apeluje na uvážlivý přístup. „Pokud se objeví indicie, že v zaměstnání mohou nastat problémy, doporučuji, aby každý doma zvážil své priority. Odpověděl si na otázky: Jak vyjdu? Mám rezervy? Co musím platit a co si můžu odpustit?“

Šmejkal zároveň varoval, že pokud si dlužníci nevyřídí odklad splátek a dostanou se do prodlení, mohli by začít vytloukat klín klínem – tedy brát si další úvěry na splacení těch předchozích. „To je ale cesta do ještě větších problémů,“ řekl.

K dotazům na řešení dluhů, potíží s bydlením, získáním sociálních dávek či rodinných svízelů, což jsou nejčastější témata v „běžné“ době, teď v občanských poradnách přibyly otázky pochopitelně spojené s koronavirovou nákazou. „Lidé se nás tážou, kde seženou roušky, kdo jim pomůže s hlídáním dětí, zejména senioři se pak dotazují, kde si zajistit obědy,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda výboru Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda. „Také se ptají, kam se obrátit, pokud mají podezření, že jsou nakažení. Více volají senioři, ale registrujeme i řadu kontaktů od rodičů s malými dětmi,“ doplnil Kalvoda.

I v době šířící se pandemie je většina poraden nadále připravena lidem pomoci, osobní kontakt však zpravidla nahradil telefonický či e-mailový. „Do doby, než budou mít všichni k dispozici dostatek ochranných pomůcek, přestáváme nabízet osobní poradenství. Snad jen ve výjimečných případech, se striktním dodržením odstupu, umožníme převzít si například potřebné smlouvy a jiné materiály,“ uvedl Šmejkal s tím, že telefonní a e-mailové poradenství funguje bez omezení.

„V tuto chvíli jsou všechny pražské pedagogicko-psychologické poradny pro veřejnost uzavřené a vyšetření jsou odložena,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galina Jarolímková.

Výjimku z poradenství „na dálku“ tvoří někteří psychologové. „Funguji normálně, pacienty mám objednané na několik týdnů dopředu. Co vím, tak kolegové jsou na tom podobně,“ potvrdila serveru Lidovky.cz majitelka psychologické poradny z Prahy 6 Marta Galaktionová. O uzavření ordinace by podle svých slov uvažovala pouze tehdy, kdyby jí to nařídil stát. Stávající klienti k ní nadále docházejí v dohodnutých termínech; odhlašují se pouze noví zájemci o její poradnu.

Využijte všeho, co prospívá

Psycholožka potvrdila, že časté dotazy se teď týkají obav z nákazy koronavirem. Co lidem radí? „Aby se nebáli a místo toho aby posilovali svou imunitu. Aby neváhali využít všeho, co jim prospívá, ať už to je zdravá strava a její doplňky, očistné čaje, fyzická námaha, či třeba malování. Aby se smáli vtipům, poslouchali zpěv ptáků. A kdykoli se strach objeví, aby se pochválili. Obranný systém se pak bude radovat,“ doporučila.

V době omezení volného pohybu mohou zájemci využít služeb online psychologických poraden. Výběr konkrétního psychologa i platba se dějí prostřednictvím internetu, konzultace pak telefonicky. Radu v těžkých životních situacích lze zdarma získat i na Modré lince, která radí telefonicky, přes službu Skype, chat či prostřednictvím e-mailu. Na obdobném principu jako psychologické poradenství „na dálku“ fungují i právní poradny, například Právní linka.