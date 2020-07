Virus zavřel Jágrovi stadion. Měl v něm jednat s Babišem, nákazu přenesli hokejisté ze Švýcarska a rozvezli po Česku

PRAHA Mládežnický reprezentační hokej se stal novým ohniskem viru v Česku. V Kladně zavřel virus dovlečený ze zápasů ve Švýcarsku stadion. Hokejový svaz v pátek oznámil zrušení všech srpnových akcí.

Měl to být zřejmě zlatý hřeb pátečního programu premiéra Andreje Babiše (ANO). Jednání s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem přímo na jeho vlastním stadionu v Kladně, který už léta potřebuje rekonstrukci. Schůzka s šéfem vlády měla zajistit potřebné finance. Vhodné sportovní kulisy „zimáku“ ale budou muset oba pánové vyměnit za kancelář na úřadu vlády. Kladenský stadion totiž hygiena v pátek zavřela a provádí tam kompletní dezinfekci.

„K dnešnímu dni jsme se s panem Jágrem domluvili na pozastavení činnosti až do odvolání,“ řekla serveru Lidovky.cz vedoucí protiepidemického oddělení kladenské hygieny Lenka Duchajová. V hokejovém klubu Rytíři Kladno podle ní během pátka probíhat nabírání vzorků v dorosteneckém a juniorském týmu.

„Ve čtvrtek večer k nám bohužel dorazila zpráva ještě o dalších dvou nakažených z jiných klubů,“ dodala hygienička. Jen v Kladně by v souvislosti s nákazou mohli trasovat šedesát kontaktů.



Zdrojem nákazy mezi středočeskými hokejisty je trojice sportovců, která se vrátila ze soustředění reprezentace do 17 let. Po návratu se ukázalo, že to byl právě mladý kladenský hokejista, kterému vyšel test pozitivní. Ještě v pondělí se ale proháněl po kladenském ledě spolu se spoluhráči. Duchajová také potvrdila, že následně musela kontaktovat i další hygienické stanice, jelikož tým byl složený z hráčů ze všech koutů republiky. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz se jedná o kluby v Plzni, Praze či Ostravě.

Svaz ruší sprnové akce

Hokejový svaz již v pátek ráno reagoval tiskovým prohlášení, ve kterém oznámil zrušení veškerých reprezentačních akcí mládežnických týmů, které se měly odehrát v srpnu. „Za v současné době nastavených karanténních opatření by soutěžní sezóna nejspíš nemohla proběhnout,“ konstatuje ve zprávě prezident hokejového svazu Tomáš Král.

Česká virová stopa ale zasáhla i přes hranice. Podle zjištění serveru Lidovky.cz stihli tři mladí hokejisté odcestovat do Finska ještě před tím, než je hygienici stačili zachytit. Situací by se mělo momentálně zabývat ministerstvo zdravotnictví, resort zahraničí na dotazy odpověděl, že o případu žádné informace nemá.