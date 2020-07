Vláda chce zákonem vyřadit hygieniky ze státní služby. Plánuje tak navýšit personál stanic

Praha Vláda chce v září předložit do Sněmovny návrh zákona, který by vyřadil hygieniky z působnosti zákona o státní službě. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a s šéfy krajských hygienických stanic.

Spor o vedení chytré karantény. Nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice Podle hygieniků zařazení pracovníků mezi státní úředníky komplikuje jejich přijímání v situaci, kdy jsou hygienické stanice personálně podhodnocené.

„Připravuje se návrh zákona, doufejme, že bychom to mohli v září předložit do Sněmovny. To by určitě pomohlo celému systému,“ řekl Babiš. „Hygieny v minulosti nebyly pro nás všechny tak důležité, je potřeba je postavit na úroveň lékařů, zdravotníků,“ uvedl premiér. Platy lékařů v hygienických stanicích začínají nyní na 22 980 korun, zatímco v nemocnici na 33 420 korun. Průměrná mzda v ČR byla letos v prvním čtvrtletí 34 077 korun. Podle hygieniků jsou nižší platy jedním z důvodů menšího zájmu absolventů o práci v hygienické stanici. Kritizují také povinnost složit úřednickou zkoušku kvůli zákonu o státní službě. Ministerstvo chce zřídit páteřní síť laboratoří pro testování na koronavirus. Shání hygieniky Personální posílení hygienických stanic se podle Babiše nyní připravuje. Stanice sice musí na nová místa dělat výběrová řízení, podle premiéra ale existuje výjimka, která umožňuje nové hygieniky okamžitě přijmout na šest měsíců s tím, že se výběrové řízení udělá dodatečně. Babiš po dnešní schůzce také zdůraznil, že jeho účast na jednání není vyjádřením nedůvěry vůči Vojtěchovi. „Já mu pomáhám, to není, že věřím nebo nevěřím. Samozřejmě má moji podporu,“ řekl.