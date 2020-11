Vláda nemůže firmám nařídit pracovní volno, nemá to v kompetenci, řekl Babiš

Praha Vláda nemá kompetenci a legislativní rámec na to, aby zaměstnavatelům nařídila pracovní volno. Kabinet to může případně jen doporučit. V rádiu Impuls to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Odbory přitom podle nedělního vyjádření předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly navrhují vládě, aby stanovila den pracovního volna na pondělí 16. listopadu před státním svátkem, případně i na pátek 13. listopadu. Podle Středuly by to pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích.



„My to řešíme. Já jsem se na to ráno ptal, ale nemáme na to kompetenci, legislativní rámec říct firmám: ‚Teď v pondělí nepůjdou vaši zaměstnanci do práce.‘,“ uvedl Babiš. Rozhodnout by podle něj o tom mohl zaměstnavatel. Hospodářská komora či Asociace malých a středních podniků s návrhem odborů nesouhlasí. Obávají se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci.



Vláda podle Babiše apeluje na firmy, aby ještě více využívaly práci z domova, takzvaný home office. Na konci října tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že by ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, měla být přikázána práce z domova. Nebylo ale podle něj možné to nařídit paušálně. Kabinet počítal s tím, že 70 procent zaměstnanců zůstane doma, zbytek bude vykonávat práci běžně na pracovišti.

V krátkém rozhovoru Babiš také zopakoval, že vláda nesouhlasí s požadavkem KSČM, aby rozpočet ministerstva obrany na příští rok nevzrostl o deset miliard korun proti letošnímu. Rozpočet na obranu má podle rozhodnutí kabinetu činit 85,4 miliardy korun. Podle Babiše armáda výrazně pomáhá při koronavirové epidemii a zároveň je její současné vybavení stále špatné.

Státní rozpočet pro příští rok se schodkem 320 miliard začne Sněmovna projednávat ve středu. Vládní návrh přijde před poslance podpořit prezident Miloš Zeman. Sněmovna v prvním čtení schvaluje základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Rozpočtový výbor doporučil plénu, aby ukazatele se schodkem 320 miliard schválilo. Pak by byly možné už pouze přesuny peněz uvnitř rozpočtu.