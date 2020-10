Vláda projedná pokračování Antiviru, Pilulka vstupuje na burzovní trh Start a lidé mohou zavolat hercům

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Zájezdoví autobusoví dopravci budou moci začít podávat žádosti o kompenzace z programu Covid-Bus.

Žákům začíná dvoudenní volno, vyhlášené ministerstvem školství kvůli šíření koronaviru. Navazuje na ně státní svátek 28. října a dvoudenní podzimní prázdniny.

Tvrdší omezení kvůli pandemii začínají platit také v zahraničí. V italské Lombardii se zavřou střední školy. V Bruselu vstupují v platnost přísnější opatření, mimo jiné zákaz vycházení po 22:00.

Vláda bude rozhodovat o pokračování podpory z programu Antivirus pro firmy, které musely kvůli výpadku poptávky či surovin omezit výrobu a služby. Projedná příspěvek B, který dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29 000 korun superhrubé mzdy. Zatím ho má stát poskytovat do konce října. Odboráři a zaměstnavatelé opakovaně žádali, aby se program Antivirus prodloužil aspoň do konce roku.

Vláda má na programu i návrh poslanců ANO na rozšíření působnosti finančního arbitra při řešení sporů. Zřejmě se setká s neutrálním postojem vlády, stojí v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Arbitr by měl podle návrhu rozhodovat např. spory ze smluv o neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Působnost arbitra se má rozšířit i u spotřebitelských úvěrů.

Zástupci Pirátů, STAN, Spojenců - Koalice pro Olomoucký kraj a ODS podepíší koaliční smlouvu pro Olomoucký kraj. Krajská koalice je hotová i na Vysočině. Smlouvu tam podepíší zástupci pěti politických stran, Jde o Piráty, ČSSD, KDU-ČSL, ODS a Starosty pro občany a Starosty pro Vysočinu.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018.

Na burzovním trhu Start bude zahájeno obchodování s akciemi lékárenské a technologické společnosti Pilulka.

Kvůli pravidelné údržbě a mytí bude v Praze od 23:00 do 05:00 částečně uzavřen Těšnovský tunel – tubus MĚSTO (směr Karlín) a druhý tubus bude obousměrný.

V 18:00 startuje telefonický happening Ústředna78 souboru Cirk La Putyka a Jatka78. Zájemci mohou zavolat na telefonní číslo 245 007 117, kde si budou moci popovídat s některým z šesti herců, hudebníků a bavičů ze souboru Cirk La Putyka.