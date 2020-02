Vláda zakázala přímé lety do Číny. Ochranné opatření platí až do odvolání

Praha V sobotu ve 12:15 odletí z pražského Letiště Václava Havla poslední letecký spoj do Číny, lety jsou pozastaveny na neurčito. Jde o linku společnosti Sichuan Airlines mezi Prahou a Čcheng-tu. Opatření zavedla vláda kvůli šíření koronaviru v Číně. Airbus 330 čínského dopravce má kapacitu 303 cestujících. Podle informací klesl v posledních dvou týdnech zájem o lety z Česka do Číny meziročně více než o polovinu.

Podle loňských statistik dopravce Sichuan Airlines loni z Čhceng-tu do Prahy cestovalo 21 191 lidí, opačným směrem 18 953. Linka dosud fungovala dvakrát týdně.



Zákaz přímých letů sice platí až od neděle 9. února, v neděli ale žádný spoj mezi Českem a Čínou neletí. Opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví formou ochranného opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejným způsobem už ministerstvo postupovalo minulý týden, kdy instruovalo letiště, aby poučovala cestující o symptomech viru a souvisejících opatřeních. Zákaz se podle úřadu týká komerčních letů. Opatření se nevztahuje na vládní letouny.

Zastaveny budou všechny spoje mezi Prahou a čtyřmi čínskými městy. Celkem bylo 12 spojů týdně. Loni využilo tyto lety 188 000 cestujících v obou směrech. Stejné opatření v poslední době zavedly kvůli koronaviru i některé další země.

Dosud mělo pražské letiště přímé spojení do čtyř čínských destinací. Šlo o linky letecké společnosti Sichuan Airlines do Čcheng-tu, firmy China Eastern Airlines do Šanghaje a Si-anu a firmy Hainan Airlines do Pekingu. Linka do čínského hlavního města, která fungovala třikrát týdně, brzy skončí natrvalo. Dopravce už dříve oznámil její zrušení od začátku března. Ostatní linky budou po zrušení dočasného zákazu letů do Číny zřejmě znovu pokračovat.

Koronavirus se začal loni šířit z čínského Wu-chanu. Na světě je několik desítek tisíc případů onemocnění, drtivá většina v Číně.