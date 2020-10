Vládním stranám bude nejspíše po sobotě do pláče. V senátních volbách se čeká úspěch opozice

Praha V pátek ve dvě hodiny se znovu otevřou volební místnosti. Druhé kolo senátních voleb sice pravidelně mnoho voličů nevyburcuje, přesto bude dění v horní komoře zajímavé. Senát se stává baštou opozice. A jako takový to vládě dvakrát neusnadní.

Nejvíc postupujících do druhého kola má hnutí Starostové a nezávislí (STAN). V kláních o sněmovnu se drží dole a lavíruje nad pětiprocentní propastí, naopak v Senátu sahá po vůbec nejsilnějším klubu.

Počty to mohou být matoucí, protože co se čistě stranických kandidátů týče, STAN má postupujících jen osm. Starostové jsou ale zároveň jedinou stranou, jejíž kandidát uspěl už v prvním kole. Byl jím obhajující Zbyněk Linhart, kandidující na Děčínsku.

Starostům hraje do karet nejen to. Další dva kandidáty vysílají do boje společně se Starosty pro Liberecký kraj (SLK). Jde sice o dva právní subjekty, ale natolik propojené, že je lze v rámci dalšího politického směřování považovat za jednotné.

Dalším faktorem je, že se leckde strany spojily a vyslaly kandidáta společně. STAN je jednou ze stran, které spolu s dalšími podpořily dohromady čtyři kandidáty. Hnutí si tak může sáhnout až na 14 křesel. Dohromady přitom obhajuje jen čtyři mandáty.

Podobné jsou počty i v případě Občanské demokratické strany. Čistě stranických postupujících kandidátů má sice „pouze“ pět, kdežto hnutí ANO, které vysílalo jen samo za sebe, devět. Jenže včetně koalic si ODS vede lépe. Stojí za nominací 13 lidí, přičemž tři vysílá společně se Starosty. Platí přitom, že STAN i ODS se už teď dělí o prestiž nejsilnějšího senátního klubu - mají shodně po 19 členech.

To znamená, že i když ve stranických tabulkách ANO vede, prvenství je to pouze pomyslné. Navíc lze předpokládat, že hnutí stěží promění všech devět mandátů. Také proto, že zatímco volič ANO je jeden, opoziční voliči se spojí a získají na síle a budou hlasovat proti vládní straně.

Skončí klub ČSSD?

Koaličním stranám senátní volby obecně moc nepřejí. ČSSD potvrdila trend svého propadu, s nímž se potýká ve všech volbách. Ještě před dvěma lety se oranžoví pyšnili 23 senátory. Po volbách před dvěma lety jim zbylo jen třináct křesel. A tenhle rok mandát vyprší deseti z nich. Do druhého kola ale postoupili jen dva kandidáti vyslaní stranou, jeden s podporou více stran včetně ČSSD.

Proto budou sociální demokraté o nadcházejícím víkendu bedlivě upírat zrak na volební výsledky. Pokud aspoň dva její zástupci svou šanci nepromění, přijde tradiční levicová strana dokonce o senátorský klub. Na jeho utvoření je potřeba nejméně pěti členů horní komory.

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou postoupili Josef Klement (za KDU-ČSL) a Michal Šmarda (ČSSD - na snímku).

Pokud by tolik oranžoví neměli, výrazně by se to promítlo i do stranické kasy. Za klub dostává strana příspěvek bezmála 32 tisíc korun měsíčně. Dalších 6615 korun za každého jeho člena. Každá strana má rovněž nárok na 900 tisíc korun ročně za jednoho svého senátora. ČSSD tak v kase budou chybět miliony.

Komunisté přestali do dění v horní komoře úplně promlouvat už před dvěma lety, kdy skončili bez jediného svého zástupce. Nezmění se to ani nyní, do druhého kola nepostoupil žádný.

Z horní komory se tak stává skutečný protipól sněmovny. Svoje první dva čistě stranické kandidáty mohou mít nově v horní komoře Piráti, kteří v ní zatím zastoupeni nejsou. Špatně si nevedli ani lidovci.

Senátní volby, byť nejsou u konce, ukázaly přitom ještě jednu věc. Opoziční strany roky jednají o nějaké formě spojenectví. Většinou jde o sáhodlouhé, leckdy unavující vyjednávání, které nikam nevede. Právě Senát ukazuje, že spojit se má smysl. Strany se dohodly, postavily společného kandidáta namísto několika svých, kteří by si navzájem ubírali hlasy. A vyplatilo se.