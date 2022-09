Křížky jako měřítko popularity. Lídra koalice Spolu Svobodu „přeskočili“ Marvanová i Pospíšil

Toho na listině Spolu v hlavním městě předstihl ještě třetí v pořadí, advokát a viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. Od voličů dostal o 156 více hlasů než Svoboda. O 31 preferenčních hlasů populárnější než 78letý porodník a bývalý primátor byl i starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, sedmý v pořadí kandidátky.

„Přijímám to s velkou pokorou a radostí,“ řekl serveru Lidovky.cz Pospíšil. „Tyto volby jsem bral jako referendum o svém setrvání v politice. Ve chvíli, kdy jsem byl nespravedlivě nařčen z toho, že mám něco do činění s kauzou Dozimetr, to považuji za jasný důkaz, že moji voliči mi věří,“ dodala dvojka kandidátky Spolu.

Vyšší počet preferenčních hlasů však neznamená, že by tito kandidáti svého lídra přeskočili, například co se týče budoucích funkcí. V systému komunálních voleb se kandidát posouvá do čela, teprve když získá deset procent preferencí nad průměrem, v tomto případě něco přes 98 tisíc hlasů.

Spolehlivě nejvíce se ale křížkování ve spojení s popularitou u voličů projevilo u jména Hany Kordové Marvanové. Současná pražská radní během víkendu uspěla i ve volbách do horní komory parlamentu v Praze 11, kam postoupila z prvního místa před obhájcem senátorského postu Ladislavem Kosem. Důvěru na kandidátce koalice Spolu v metropoli Kordové Marvanové vyjádřilo 96 843 voličů. Ti její jméno přitom našli až na 16. místě. Serveru Lidovky.cz řekla, že v případě zvolení do Senátu už o místo v Radě hlavního města usilovat nebude.

„Vážím si toho a jsem samozřejmě ráda, že voliči vnímají mou práci. Pokud bych byla zvolena do Senátu, tak bych byla určitě jen řadovou zastupitelkou. Žádnou výkonnou funkci bych nevzala, protože myslím, že by se to nedalo časově skloubit,“ uvedla. A pokračovala: „I jako senátorka bych byla ráda v kontaktu s komunální pražskou politikou, protože jedním z bodů, které chci prosazovat, je, aby se v parlamentu podařilo přijmout zákony, které Praha potřebuje.“

Její konkrétní prioritou bude družstevní bydlení na území metropole. „Už se mi podařilo přesvědčit zastupitelstvo a aktuálně je vyhlášen první takový projekt na Radlické. Ty byty by měly být levnější asi o třetinu,“ dodala radní pro bydlení.