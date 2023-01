„Dojedí a pak hned ven.“ Manžele Babišovy na severu Čech vítal potlesk, ale pískot a bučení

„Hanba, styď se. Zloděje nechceme.“ Ale také: „Nedejte se“ a „Babiš na Hrad“. Finalista druhého kola prezidentské volby Andrej Babiš zavítal v pátek do Liberce a Jablonce nad Nisou. Tato města si vybral proto, že zde tratil v prvním kole.

Bývalého premiéra přivítal dav příznivců, ale i odpůrců. Zatímco odpůrci se snažili mítink narušit pískáním a bučením, Babišovi podporovatelé si přišli především pro fotografii či autogram. Kromě názorů byly dvě skupiny rozděleny i vizuálně: tramvajovými kolejemi.

„Bylo to úplně stejné i před komunálními volbami, nic se nezměnilo,“ komentoval dění sám Babiš, když ho najednou jeden z odpůrců přerušil křikem: „Babiši, ty srabe, proč nejdeš do České televize?“

„Vidíte, to je volič Pavla. Tohle naši voliči nedělají,“ reagoval okamžitě předseda ANO, který se celý den navzdory mnoha protestujícím usmíval.

Expremiér svůj den začal již po půl deváté rozdáváním letáků na nádraží, následně se přesunul před liberecké obchodní centrum Forum. Už zde bylo možné zahlédnout cedule s nápisy jako „Vítej v Liberci, zde není čas na kecy (ani tvoje lži)“. Někteří skandovali „Babiše do koše“ či „Pavel na Hrad“.

Viditelná byla ale též seniorka s velkou cedulí na podporu: „Volím Babiše! Jeden za všechny, všichni za jednoho! Za suverenitu ČR! Za prosperitu ČR! Za mír, svobodu a demokracii!“

Žena, která se odmítla představit, serveru Lidovky.cz sdělila: „Ze všech kandidátů je jediný nezávislý. Bojuje za lidi. Vždycky jsem volila ANO a vždycky budu. A Pavel? To je leda tak dobrý voják,“ prohlásila.

„Babiš nás jen straší válkou. Kdo mu to věří? Hanba mu,“ oponoval muž středního věku, který se též nechtěl představit.

Prezidentského kandidáta doprovázela manželka Monika Babišová, oba chránilo několik bodyguardů. „Jsem nyní na výjezdu s manželem poprvé, ještě jsem to nezažila,“ líčila pro Lidovky.cz Babišová s tím, že jí vadí, že odpůrci jsou vulgární.

„To je velice nepříjemné. Myslím si, že se názor dá vyjádřit i slušně,“ uvedla. „Jinak skandovat má samozřejmě právo každý, pokud je nespokojený,“ doplnila. Podporovatelů za ní prý chodilo hrozně moc, což zhodnotila jako velmi milé.

„Je to škála všech věkových kategorií, od dětí po důchodce. Je tu taky mnoho Romů, což mě těší. Snad nikdy jsem se tak moc nefotila. Některé příběhy, které mi povídají, jsou ale opravdu smutné, například nyní mi jeden pán povídal, jak mu zastřelili v roce 1968 kamaráda. Dodnes z toho má noční můry,“ líčila Babišová.

Zájem ji prý těšil a necítila žádný stres. „Manžel mě požádal, abych s ním vyrazila ještě do Brna, lidé mě tedy mohou potkat také tam,“ doplnila.

Následně manželé Babišovi nastoupili do tramvaje směr Jablonec nad Nisou, při vstupu si obřadně označili lístek. Vůz byl tak plný novinářů, že se dveře tramvaje nemohly dovřít, zvonek dlouhé vteřiny pouze bezmocně drnčel. Babiš před nástupem do tramvaje uvedl, že je to již dávno, kdy naposledy jel tímto dopravním prostředkem.

Po příjezdu do Jablonce nad Nisou zamířil expremiér před druhé nákupní centrum. Předtím se ale ještě na chvíli stavil ve vinárně. „Chcete někdo koupit svařák, nebo vám to zakazuje kodex?“ vtipkoval expremiér s novináři.

Mezitím se před vchodem opět shromáždil dav odpůrců, křičeli například „Babiš na hrad, ale Mírov“ s jasným odkazem na tamní věznici.

Kromě rozporů obou táborů, které byly v rámci možností věcné a nekonfliktní, se několik lidí vyjadřovalo v tom smyslu, že obě skupiny jsou extrémní a že je to vlastně stejně jedno, protože oba finalisté jsou bývalí komunisté.

„My ho máme strašně rádi,“ shodli se Jana a Dušan z romské komunity, kteří v Jablonci přišli kandidáta podpořit. „Tahle vláda mi připadá, jako bychom se vraceli ke komunistům,“ doplnili.

Následně Babiš s celým procesím vstoupil do obchodního centra, čímž způsobil malý poprask. Někteří prodejci zavírali obchody, aby si mohli politika vyfotit, kolemjdoucí se zastavovali a podivovali se, co se to děje a do toho všeho kolem pobíhaly děti, které sice neměly žádný názor na Babiše-politika, zato chtěly fotku s Babišem-celebritou.

Procesí pak velmi pomalým tempem dospělo do patra s občerstvením, kde Babiš s Monikou zasedli u jednoho stolu a pochutnávali si na asijské kuchyni z fast foodu.

Lidé, kteří zde jedli již před příchodem expremiéra a jeho choti, pouze nevěřícně koukali. „Dojedí a pak hned ven,“ říkal řídící zaměstnanec security svým podřízeným.

Poté co dojedli, nakoupili manželé krmivo pro psy a vyrazili do nedalekého útulku pro psy Dášenka.

Přestože Babiš nasedl do auta a odjel, několik lidí postávajících na náměstí před obchodním domem stále o zážitku debatovali. „Viděl jsem ho naživo,“ telefonoval jeden muž své matce a druhý svým dvěma dětem vysvětloval pojem StB.

Dalším nesporným znamením, že zde ještě před chvílí expremiér pobýval, byly cedule s nápisem „Babiše do koše“ pohozené u popelnice.