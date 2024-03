ANO podle volebního modelu Median jasně vede, mělo by ale jen 31 procent. Podporu získává i u prvovoličů

Podle volebního modelu agentury Median za únor by se do Poslanecké sněmovny dostalo šest politických stran a hnutí. Mimo dolní komoru parlamentu by zůstali lidovci se 3 procenty.

ANO by podle výpočtu agentury získalo 79 poslaneckých mandátů, ODS 31 křesel, Piráti 29, SPD 24, STAN 22 a TOP 09 by měla 15 mandátů.

Případná koalice ANO + ODS by měla většinu 110 poslanců a poslankyň. Koalice o dvou stranách by mohla vzniknout také mezi ANO a Piráty (108 mandátů), ANO a SPD (103 mandátů) a ANO a STAN (101 mandátů).

Současná vládní koalice by přišla o většinu ve Sněmovně. Vládní strany by měly dohromady 97 mandátů. Volební model společnosti Median nepočítá s koalicemi – průzkum nevzal v potaz existenci koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Ochota zúčastnit se voleb dále klesla na 60 procent. Agentura Median se od 1. února do 4. března ptala 1006 respondentů ve věku 18 a více let.

Kantar predikuje ANO téměř čtyřicet procent

I když volební model agentury Median potvrzuje jasné vedení hnutí ANO, ale ne naprostou dominanci, kterou naznačil model Kantar CZ pro Českou televizi.

Podle něj volební preference ANO skokově stouply, a dostaly se k 39 procentům. Koalice SPOLU má podle ně 20 procent, Piráti jsou u 10 procent. V přepočtu na poslanecké mandáty se podle agentury Kantar CZ už ANO blíží možnosti získat samo nadpoloviční většinu křesel ve Sněmovně.