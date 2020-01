Všichni řeší koronavirus, v Česku ale propuká chřipková epidemie. Dvanáct lidí už nemoci podlehlo

PRAHA Zatímco lidé s napětím sledují zprávy o šíření čínského koronaviru, Česko stanulo na okraji jiné hrozby – chřipkové. „Ve třech krajích už byl překročen práh chřipkové epidemie a můžeme očekávat, že zde v tuto chvíli započne,“ řekl LN epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Epidemie propuká v Jihočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. U školou povinných dětí se počet nemocných oproti minulému týdnu zvýšil o 55 procent, u předškoláků o 45 procent.



V této chřipkové sezoně už čeští lékaři evidují 57 případů závažného průběhu nemoci, který si vyžádal hospitalizaci na intenzivní péči. Dvanáct lidí chřipce podlehlo. Zato podezření na koronavirovou infekci se u nás zatím nepotvrdila. Testy ve dvacítce případů vyšly negativně, další se provádějí.

Lékaři proto doporučují, aby lidé, kteří mají horečku, kašel či pálení v krku, standardně zamířili k praktickému lékaři. Na infekční kliniku má smysl se obracet jen tehdy, jestliže pobývali v rizikové oblasti, která je dnes uzavřená. „V Česku zatím není důvod k panice,“ prohlásil šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Člověk, který neopustil zemi, by se v případě infekce neměl trápit obavami z koronaviru.

Projevy koronavirové nákazy se té chřipkové velmi podobají. Prestižní lékařský časopis The Lancet publikoval první data od 41 pacientů, která ukazují, jak onemocnění vlastně probíhá. „Zajímavé je, že 98 procent z nich mělo teplotu, ale skutečně vysokou teplotu nad 39 stupňů jen 14 z nich. Třeba kašel také nebyl přítomen u všech, jen u 31 nemocných. Poměrně častá byla svalová bolest a únava, vyskytovaly se u 44 procent. Další příznaky byly méně četné,“ uvedl Prymula.

Podle něj se později na velkých datech ukáže, jak se chřipka a nové koronavirové onemocnění liší. Každý může mít příznaky, které se nemusejí vyskytovat u ostatních. Na koronavirus není lék, léčí se jen příznaky. Většina Čechů se ovšem proti chřipce neočkuje, a také tedy léčí jen příznaky.

O epidemii chřipky se hovoří, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 tisíc lidí. V Jihočeském kraji nyní hygienici evidují 1785, v Moravskoslezském 1663 a v Olomouckém 1629 nemocných na 100 tisíc lidí.

Celkem je v Česku o třicet procent nemocných více než před týdnem, což představuje 1452 lidí s akutní respirační infekcí včetně chřipky na 100 tisíc obyvatel. Nemocných ale může být ještě víc, do statistik se dostanou jen případy, kdy lidé dorazí k lékaři a ten podává pravidelná hlášení hygienikům.

Češi chřipku podceňují

Existuje zřetelný rozdíl mezi chřipkou a nachlazením. Příznakem chřipky je vysoká teplota (i přes 39 stupňů Celsia), zatímco u nachlazení je horečka méně častá. Chřipka se projevuje také výraznou bolestí hlavy, zatímco rýma, kýchání a bolest v krku jsou časté spíš u nachlazení a chřipku provázejí jen někdy.

K chřipce navíc patří suchý, dráždivý a vyčerpávající kašel, zatímco u nachlazení je kašel jen mírný. Zásadní rozdíl je pak v tom, že chřipka se výrazně projevuje bolestí svalů a kloubů a celkovou únavou a vyčerpaností, která může přetrvávat dva až tři týdny a její komplikací může být zánět plic a srdečního svalu.

Češi ale většinou nepovažují chřipku za závažné onemocnění, protože si ji pletou právě s nachlazením. Často na ni proto nahlížejí jako na mírné onemocnění. A to i přesto, že jde o dost závažnou nemoc, na kterou se i umírá.

Někteří se pak domnívají, že na chřipku mohou zemřít jen velmi staří či handicapovaní lidé. I to je ale pouze mýtus. V minulých letech na chřipku zemřely také děti a lidé v aktivním věku.

Češi navíc obecně mají mnohem nižší důvěru k očkování proti chřipce, než je běžné v západní Evropě. A to i přesto, že mnozí ho mají zdarma. Vadí jim, že spolehlivost očkování proti chřipce není stoprocentní, ale liší se sezonně, přičemž někdy může být třeba jen padesátiprocentní.

Řada lidí má představu, že očkování má fungovat na 99,9 procenta. Jenomže vakcinace nechrání jen proti nemoci, ale i proti jejímu závažnému průběhu. Výrazně snižuje riziko komplikací a případně úmrtí.

Protilátky z plazmy

Koronavirové onemocnění se velmi podobá chřipce, proti němu však žádný lék ani vakcína není.

„Proto se uvažuje o tom, že by se měla rychle vyvinout očkovací látka. Je totiž jediná cesta, jak čelit tomu, že nemám látku, která funguje přímo proti příčině, a to jsou protilátky, které by musely být od dárců. To znamená, že lidé, kteří prodělali onemocnění, by museli dát plazmu a z té by se koncentrovaly protilátky, které by se pak podávaly nemocným. Jiná cesta není,“ vysvětlil LN epidemiolog a náměstek ministra Roman Prymula.