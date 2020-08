Pražský hrad tápe, jak nalákat turisty. Cizinci sem nemohou a Češi se metropoli vyhýbají

Praha Pražský hrad zažívá 75 procentní propad návštěvnosti. Důvodem je běžně většinový podíl turistů ze zahraničí, kteří se sem v letošní sezóně zdaleka v takové míře nedostanou. Přestože se snaží Hrad ty české nalákat novými tématickými okruhy i zpřístupněním míst, která jsou běžně uzavřená, Praha pro ně jednoduše není místem, kam by se během prázdnin ubírali.

V době, kdy pro cestování do zahraničí nejsou ideální podmínky, zažívá většina kulturních památek v Česku zlaté období. Například kastelánka lednického zámku již v červenci uvedla, že návštěvnost je vynikající a pohybuje se na stejných hodnotách jako předešlý rok.

Takto pozitivní statistiky se ale netýkají všech. Dominanta metropole, areál Pražského hradu, zaznamenala rapidní prázdninový propad návštěvnosti, a to o zhruba 75 procent během obou letních měsíců. Kdežto během loňského léta navštívil Hrad necelý půl milion turistů, letos jich bylo jen něco málo přes sto tisíc. Důvodem je podle vedoucího průvodců na Pražském hradě každoroční majoritní část zahraničních turistů, kteří areál navštěvují. Pro Čechy je Hrad příliš známá památka a navíc v lokalitě, kterou pro letní dovolenou primárně nevolí.

Vedoucí průvodců na Pražském hradě, Stanislav Kubát.

„Pokud si má český turista vybrat místo pro dovolenou v Čechách, tak není úplně typické, aby si zvolil Prahu. Radši pojede do jižních Čech nebo na Moravu,“ uvedl pro server Lidovky.cz Stanislav Kubát, vedoucí průvodců na Pražském hradě.



Přestože podle něj počet českých turistů narostl, ani zdaleka nemůže vykrýt ztráty, které jsou zapříčiněné absencí Američanů či Asiatů. Počet prohlídek ve světových jazycích, které kromě angličtiny zahrnují i němčinu, polštinu nebo třeba francouzštinu či ruštinu, se podle Kubáta snížil na minimum. „Nyní děláme zhruba čtyři prohlídky v cizím jazyce týdně. V přechozích sezónách to bylo pět až šest prohlídek denně,“ uvedl průvodce.

Pokud už někdo letos ze zahraničí přijede, jedná se především o německy mluvící sousedy či Poláky. Naopak Španěly či Italy, kteří společně s návštěvníky z Asie v minulých sezónách drželi první příčky v návštěvnosti, byste letos v areálu jen těžko pohledali.

Hrad se proto snaží vyjít vstříc především českým turistům. Kromě zlevněného vstupného u průvodcovské vstupenky, které nyní činí jen symbolickou částku padesát korun, začal během prázdnin i s tématickými prohlídkami, které mají být zajímavé i pro ty, kteří běžnou historii a prostory znají. Už během prázdnin tématické prohlídky jako Legendy na Pražském hradě nebo Karel IV slavily velký úspěch, a proto v nich průvodci hodlají pokračovat.

„Standardní okruhy jsou spíš obecnějšího charakteru. Co se týče konkrétních témat, tak s těmi jsme přišli, abychom i Čechům mohli nabídnout něco, co až tak dobře neznají,“ uvedl pro server Lidovky.cz hlavní průvodce. Podle tiskového mluvčího Správy Pražského hradu Jana Pastora tyto prohlídky plánuje Hrad ponechat minimálně po zbytek roku. „Například školy projevily zájem o takovou formu programu již v minulosti. Pokud se Čechům budou tématické okruhy líbit, není nikde psáno, že je nemůžeme ponechat trvale,“ uvedl pro server Lidovky.cz Pastor.

Další novinkou je změna pracovní doby od září: návštěvníci si budou moci katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác a Zlatou uličku prohlédnout od deváté hodiny ranní do páté odpoledne. Co se však s koncem prázdnin nezachová, je přístup do jižních zahrad, které mají lidé možnost navštívit pouze do posledního srpna. Od 1. září se kvůli rekonstrukci fasád jižního křídla návštěvníkům opět uzavřou.

Vzhledem ke speciálním opatřením, které se pojí s koronavirovou pandemií, přišly hrady a zámky o většinu sezóny. Pokles návštěvnosti však většina z nich dohnala během prázdnin, kdy Češi využili příležitosti k prozkoumání vlastní krajiny. Přestože tak dvouměsíční deficit prakticky žádná kulutrní památka dohnat nemohla, nepříjemná křivka se začala alespoň mírně srovnávat.