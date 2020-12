Pražský hrad zůstává pro veřejnost uzavřen. Kancléř Mynář to zdůvodnil obavou z front a přeplněných nádvoří

Pražský hrad se ve čtvrtek návštěvníkům neotevřel. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář rozhodnutí zdůvodnil obavou z přeplněných nádvoří a front. V prosinci ale bude v Jízdárně Pražského hradu zpřístupněna výstava J. A. Komenský a 24. prosince se otevře pro tradiční půlnoční mši katedrála svatého Víta. V tiskové zprávě to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Česko ve čtvrtek přešlo na mírnější stupeň opatření proti šíření nového koronaviru, což mimo jiné umožňuje otevřít památky či muzea.

Areál Pražského hradu zůstane podle Ovčáčka i nadále uzavřen. Uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze automaticky aplikovat opatření pro muzea a galerie, ani opatření pro hrady, zámky a památky. „Je nutné vycházet z celkové povahy a smyslu opatření, jejichž aplikací bychom neměli vytvářet situace jdoucí proti smyslu zdravotní prevence. Například přeplněná nádvoří a fronty za přísné regulace vstupu do návštěvnických objektů,“ uvedl Mynář.

V Jízdárně Pražského hradu bude ale 20. prosince otevřena výstava o Komenském. Pro ni budou podle Hradu platit hygienická opatření pro muzea a galerie. „Naší snahou je alespoň v rámci možností nabídnout zajímavý program,“ poznamenal kancléř. Pro veřejnost se také 24. prosince otevře svatovítská katedrála, ve které se uskuteční půlnoční mše, a to za podmínek stanovených vládou, uvedl Mynář.

Ovčáček zároveň připomněl, že lidé mohou od čtvrtka navštívit výstavu Lvem mě nazývají v Národním muzeu. „Výstava pojednává o nejstarším českém symbolu a jeho cestě českými dějinami od poloviny 13. století do současnosti. Pro tuto výstavu zapůjčila Kancelář prezidenta republiky velmi vzácné exponáty,“ uvedl mluvčí.

Areál Pražského hradu je uzavřen od 9. října v souvislosti s epidemickými opatřeními vlády. Zavřen byl i na jaře. Lidé do jeho areálu nemohli vstoupit více než dva měsíce od poloviny března do druhé poloviny května. Prezident Miloš Zeman v té době pobýval na zámku v Lánech. Zpět do své hradní kanceláře se vrátil koncem května. Nyní prezident z Hradu úřaduje asi dva dny v týdnu.