Výsledky rozborů vzorků z Bečvy inspekce zřejmě zveřejní příští týden

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) Výsledky rozborů vzorků vody z řeky Bečvy u Valašského Meziříčí na Vsetínsku, do které ve středu unikla neznámá látka, zřejmě Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zveřejní příští týden. Inspekce ve věci vede takzvanou kontrolu podle kontrolního řádu, řekla v pátek její mluvčí Radka Nastoupilová. Stejně je tomu podle ní v případě říjnového znečištění Bečvy niklem a listopadového úniku dusitanového dusíku. Zářijovou otravu řeky kyanidy vyšetřuje policie.

Správní řízení v případě tří úniků kanálem z areálu někdejší Tesly Rožnov pod Radhoštěm, které jsou ve srovnání se zářijovou otravou méně závažné, ČIŽP podle Nastoupilové nezahájila. „Probíhá kontrola podle kontrolního řádu. Výsledky šetření ještě nemáme, všechna tři nadále vedeme,“ uvedla mluvčí.



Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve středu uvedl, že kvůli únikům do Bečvy ČIŽP kontroluje 15 firem včetně chemičky Deza. Řekl že rožnovský městský úřad vede ve druhém a třetím případě úniků správní řízení s konkrétními firmami z rožnovského areálu bývalé Tesly. Ministerstvo to sdělilo i v tiskové zprávě. „Že původcem úniků jsou firmy z tohoto areálu, potvrdil i provozovatel výusti z něj,“ uvedl Brabec.

Mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková však popřela, že by městský úřad vedl správní řízení v případě úniků látek do Bečvy. „Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm žádné správní řízení v případu úniku niklu do řeky Bečvy nevede. V současné době prověřujeme v této věci podnět na porušení kanalizačního řádu. Jde o úkony před zahájením správního řízení, jelikož šetření není ukončeno, jméno firmy nebudeme sdělovat. Výše sankce se pak odvíjí od klasifikace a prokázání přestupku,“ řekla v pátek Graclíková.

V případě třetího úniku, kdy se ve vodě prokázala přítomnost dusitanového dusíku, městský úřad žádný podnět nedostal. „Případ prvního úniku do Bečvy, při kterém došlo k masivnímu úhynu ryb, šetří od počátku ČIŽP a Policie ČR. K tomuto případu nemáme žádné informace, šetření není dosud ukončeno a viník označen. Tedy není ani vedeno žádné správní řízení,“ uvedla Graclíková. V případě úniku látky ze středy úřad prověřuje všechny došlé podněty. „Pokud věc šetří jiný orgán, například ČIŽP, poskytujeme součinnost při jeho řešení,“ uvedla Graclíková. Na postoj rožnovské radnice upozornila Česká televize.

Podle Nastoupilové ČIŽP se městský úřad věcí zabývá paralelně s inspekcí. „Na našem šetření to nic nemění. Bereme to ale v potaz,“ uvedla Nastoupilová.

Policie i Brabec označili už dřív kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm také za možný zdroj zářijového úniku kyanidů. Do Bečvy je vypustil neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Krajská policejní mluvčí Lenka Javorková v pátek znovu řekla, že kriminalisté čekají na výsledky znaleckého zkoumání. Lhůta pro jeho vypracování skončí 20. prosince. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.