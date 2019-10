Z hanby chlouba za statisíce měsíčně. Regulace by prostituci přinesla další rozmach, míní ‚erotický král‘

PRAHA Jím založený portál Sex.cz je největší online databází erotických služeb a podniků u nás. Denně jej navštíví desítky tisíc uživatelů, kterým nabízí svá těla zhruba 1500 společnic. Někdejší herní novinář Andrej Anastasov tak má unikátní vhled do toho, jak prostituce v Česku funguje. Nejstarší řemeslo se dle něj stalo natolik lukrativním, že se jím prý ženy vychloubají. Ty nejzdatnější si prý měsíčně přijdou i na čtvrt milionu korun.

Lidovky.cz: V minulosti bylo na poskytování sexuálních služeb nahlíženo skrz prsty. Je tomu tak stále, nebo se postoj společnosti k tomuto řemeslu změnil?

Řekl bych, že se to v čase mění. Když jsme před 20 lety začínali, náhled na tuto profesi byl velmi specifický. Dříve se tím slečny nechlubily. Bály se jako čert kříže, aby se o tom, co dělají, nevědělo. Postupem času se ale hranice morálky rozmazaly a stala se z toho normální věc. Přivýdělek dívek se navíc v současnosti dostal do takového stavu, že si ženy tuto práci navzájem doporučují, až se jí dokonce chlubí. Mezi sebou si řeknou: podívej, v čem chodím. A tím jedna holka uvrtá další.

Lidovky.cz: Doznal změn i samotný obor?

Když jsme začínali, sexovalo se hlavně v noci. Těžištěm všeho byly noční podniky, těch denních bylo málo. To teď neexistuje. Nyní jsou priváty od toho, aby si do nich člověk zajel před, nebo po práci, než odjede domů.

Hodně se také volaly holky na standardní eskort. Byly agentury, jejichž operátorky měly po kapsách deset telefonů se zlatými čísly, která se dobře pamatovala. Vzpomínám, že během doby, co jsem s nimi byl v kontaktu, jim zavolalo třeba čtyřicet klientů. Nyní domluva probíhá spíše individuálně. To totiž umožňuje holce narazit na někoho, kdo není tak zkušený a zaplatí klidně pět tisíc korun za schůzku s ní, protože neví, že na Sex.cz si může vybrat jinou slečnu, která půjde za 1500 a je také hezká.

Tím, že už to není služba spojená jen s privátem, ale jde i o doprovod, kdy se společnice domlouvá přímo s chlapem, je to normalizované. Většinou to začíná tak, že holka má jednoho, dva chlápky, kteří jí platí za sex, takzvané sponzory. Od toho je ale jen krok k tomu mít jich třeba pět, odkud je to krok k registraci u eskortních agentur a pak už jen kousek k tomu být na privátu.

Andrej Anastasov (46) Bývalý herní novinář Andrej Anastasov působil v devadesátých letech jako redaktor časopisu Excalibur, který se zaměřoval na počítačové hry. Později s Janem Eislerem založil herní časopis Score, kde dělal šéfredaktora. Na konci minulého tisíciletí z něj oba odešli a založili první internetový katalog erotických služeb v ČR. Aktuálně vlastní několik domén včetně portálu Sex.cz.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že se jedná o lukrativní profesi. O jakých částkách se bavíme?

Záleží, o jakých službách je řeč, jestli o privátu, nočním klubu, eskortu nebo masážním studiu. Obecně to nelze říct. Myslím, že u individuálního setkání jsou normální tři, čtyři tisíce za schůzku. Z člověka se dá ale dostat i více a navíc vám nikdo nic nevezme. Bavíme-li se o práci v klubu, je to tak tisíc až patnáct set za schůzku. Z toho si ale podnik ještě tak polovinu vezme.

Jsou holky, které zvládnou jednoho klienta denně, což je pro ně moc, a vydělají si patnáct tisíc měsíčně. Pak jsou děvčata, která pracují neustále, udělají každý den pět chlapů a přijdou si na sto, sto padesát tisíc měsíčně. A pak jsou takzvané „luxusky” pracující třeba za pět tisíc za hodinu, u nichž se měsíční výdělek pohybuje klidně kolem čtvrt milionu korun.

Společnice nabízející sexuální služby, ilustrační foto.



Lidovky.cz: Předpokládám, že řadu společnic jste poznal osobně. Podepsala se na nich nějakým způsobem skutečnost, že prodávají své tělo? Změnily se osobnostně?

Jen málo holek by toto osobnostně nepoznamenalo. Většinou jsou to ty, které milují sex, nebo tvrdé osobnosti, s nimiž tato práce nehne, v klidu jdou po ní domů, kde mají přítele a normálně fungují. Většina holek, aniž by to věděla, je ale poznamenaná nadosmrti. Hranici má přitom každá jinde. Některá se změní po třech chlapech, kteří se s ní vyspí za peníze, jiná po pěti. Dřív, nebo později se z nich však stanou ženy, které muže vidí jako chodící peněženky. Jejich pohled na ně se zvrátí. Nikoliv ale k pozitivu, protože ne všichni se k nim chovají přívětivě.

Lidovky.cz: Roste zájem o sex za peníze, nebo naopak klesá?

Myslím, že je to konstantní. Největší nárůst přinesly před zhruba šesti lety erotické masáže. Přitáhly lidi, kteří se bojí zahnout partnerce, nebo nechtějí, aby se nedopustili nevěry. Takových jsou desítky tisíc. Neberou to jako takovou „tvrďárnu”. Nabídka a poptávka je opravdu veliká. Jakmile se sejdu s nějakou dívkou na inzerci, vidím, že jí permanentně zvoní telefon. Zároveň strašně málo holek si stěžuje na nedostatek klientely.

Jakmile někdo chce, nebo musí mít sex za peníze, protože to na něj přišlo, nezná bratra. Je mu úplně jedno, že peníze nepřinese domů rodině. Je to nejstarší řemeslo a vždy se za to platilo. Lidi jsou zvyklí platit za své potřeby a jestli to je sex, automaty nebo posilovna, nehraje roli.



Lidovky.cz: Možností, jak uspokojit své potřeby, přitom mají nyní v této oblasti požehnaně…

Standard zůstává stejný – klasika, orální služby, sadomasochismus. Hodně se nabízí anální sex, který vždy frčel a dnes se už očekává. Větší podniky se špatně dívají na holky, které neposkytují takzvané „áčko“. Přibyly zmíněné erotické masáže, které aktuálně tvoří neuvěřitelnou třetinu naší databáze. Spousta holek „přeskočila“ z jednoho vlaku na druhý. Místo toho, aby dělaly tvrdé služby, masírují, uspokojí člověka ručně a dostanou paradoxně stejné peníze, což je pro mě osobně naprosto nepochopitelné. Novinkou jsou roboti, silikonové panny, takzvané sex dolls. U nás je i dost transvestitů. Neinzerujeme těhotné holky, ale poptávka po nich je také.

Lidovky.cz: Proč jsou nabízející se české holky ve světě tak populární? Může za to cenová dostupnost?

Je to u nás levnější než na západě, ale nemyslím si, že jde pouze o ekonomický charakter. Stag party (skupinky mužů loučících se svobodou jednoho z nich, populární zejména ve Velké Británii, pozn. red.) už létají dál na východ. Prahu totiž cenami přebila Budapešť nebo Bukurešť. U nás je ale vyhlášená kvalita služeb a dívek. Ví se, že v Praze je strašně holek, co se nabízí, což chlapovi dává větší šanci dostat to, po čem touží. Česko je rovněž známé tím, že tu není skoro žádné HIV a je tu relativní klid, co se týče pohlavních chorob. Což je až zarážející na to, jaká jsme velmoc.

Lidovky.cz: Dosud jsme mluvili výhradně o ženách. Co muži nabízející své služby?

Nemáme s tím zkušenosti. Gigolů bylo v Česku vždy strašně málo, mají to u nás těžké. Holky si u nás objednávají chlapy strašně málo. Z nějakého důvodu na to není společenská nálada.

Zakladatel portálu Sex.cz a někdejší herní novinář Andrej Anastasov.

Lidovky.cz: Před pár měsíci se z prostituce znovu stalo politické téma, když Piráti přišli s návrhem zákona na její regulaci. Poskytování sexuálních služeb by nová legislativa vyvedla z šedé zóny, stanovila mu pevná pravidla a zařadila by jej mezi svobodná povolání. Co na to říkáte?

Nápad je to dobrý a Piráti to navrhli dobře. Od té doby se ale po návrhu slehla zem, čehož jsme se obávali. Takových zákonů totiž už bylo nesčetně, na podobnou legislativu se čeká přes dvacet let.

Nicméně státní kasa by narostla a vykonávání řemesla by bylo bezpečnější. V současnosti společnice může činnost vykonávat, ale svého manažera mít nemůže, protože by ho vystavila riziku trestního stíhání. To je naprosto absurdní. Ze stejného důvodu máme všude na webu přímé kontakty, nejsme zprostředkovatelé, protože kdyby klienti volali přes nás, dávno bychom byli ve vězení. Mnohdy se přitom holky samy v bytech bojí, neboť je tam nemá kdo ochránit. Ulevilo by se i policistům, protože musí neustále nesmyslně řešit kuplíře tohoto typu. Čím dříve tato absurdní situace skončí, tím lépe. A je jedno, jestli za to stát bude mít hodně, nebo málo peněz. Protože teď ho to peníze stojí, nedostává je.

Lidovky.cz: Jsou tedy klienti agresivnější, když tvrdíte, že ženy často volají po možnosti mít svého ochránce?

Určitě ne. Za dvacet let, během nichž jsem s holkami hovořil, vím, že to, co se jim děje od klientů, je nic oproti tomu, co se jim děje doma. Násilí českých chlapů na holkách, zejména mimo Prahu, je neuvěřitelné. „Přesdržky“, náhodné bití, bití do bezvědomí, to vše je běžné. To mají doma. Ale hrozba tu je vždy i od klientů, a proto se holky bojí.

Lidovky.cz: Přesto by takřka polovina společnic legislativní změnu nepřivítala, jak ukázal váš průzkum, do nějž se zapojilo 527 žen a dívek.

Ptáme se jich, jestli chtějí velkou změnu. Pokud se nemáte vyloženě špatně, tak se většinou změn bojíte.

Lidovky.cz: Má pak zákon o regulaci prostituce smysl, když by se značná část společnic - ať už ze studu nebo ve snaze vyhnout se placení daní - neregistrovala?

Má, protože nemluvíme o jen o holkách, ale i o provozovatelích. Holky jsou nepostižitelné, nenalezitelné, a když budou chtít, tak takové zůstanou i po případném přijetí zákona. Hlavní gró zákona spočívá ve strukturách, které se sdružují. A těch je obrovská spousta. A pokud by návrh prošel, bylo by jich ještě víc. Znamenalo by to nepředstavitelný boom. Vznikla by spousta klubů. Do Česka by vstoupily mezinárodní řetězce, které by přinesly velké množství financí. Mnohem větší nabídka by přilákala více cizinců. Podle mého názoru by se vše zvýšilo ještě o dvacet procent. Udělaly by se reklamy, které nyní být nemůžou. Sice by byly omezené, ale jimi nabízené služby by byly vidět.

Prostitutka, ilustrační foto.

Lidovky.cz: Ze zmíněného průzkumu, který portál Sex.cz udělal mezi dívkami, mimo jiné vyplynulo, že o sexuální služby projevují zájem nejvíce muži ve věku 30 až 40 let. Čím to?

Řekl bych, že je to záležitost ekonomiky. Muži v této skupině mají tolik peněz, že je za toto mohou utratit. Jsou rovněž ostřílenější, nebojí se. Pro ně je relativně normální s někým rychle „slehnout“. Roli u nich hraje i určitý stereotyp, chtějí si užít něco nového.

Lidovky.cz: Jakým směrem odhadujete, že se obor v nadcházejících letech posune?

Vše záleží na propíraném zákonu, každopádně je to nejstarší řemeslo. Poptávka po něm je, nabídka také, navíc Praha má určitý status. Věcí, které by s touto silnou pozicí mohly zatřást, je hrozně málo. Patrně by musela muže plošně stihnout porucha erekce, nebo nastat nějaká apokalypsa, aby se to posunulo jinam než k lepšímu.