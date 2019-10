Začala ‚sezóna‘ prostitutek. Unikátní pohled do sexuálního byznysu v Česku

Praha Nastal čas, který vedle pochmurného podzimního a chladného počasí přináší ještě další jistotu: zvýšenou nabídku sexuálních služeb. Právě začátek října je obdobím, kdy výrazně přibývá žen, které se na internetu nabízejí. Důvod je prostý; přivydělat si během nadcházejícího čtvrtletí na blížící se Vánoce. Server Lidovky.cz získal exkluzivní statistiky z největší tuzemské online databáze erotických služeb a podniků, které dávají nahlédnout, kdo a v jakých koutech Česka se tomuto řemeslu věnuje.

„Jen přes noc se u nás nově zaregistrovaly desítky holek,“ líčí druhý říjnový den zakladatel a většinový majitel portálu Sex.cz Andrej Anastasov. Server, který před 20 lety založil se svým společníkem, zprostředkovává služby 1500 společnic. Denně jej navštíví více než 30 tisíc reálných uživatelů. Každý z nich na něm stráví v průměru bezmála osm minut.

Nadpoloviční většina žen a dívek registrovaných v jeho databázi se soustřeďuje v Praze (54,32 procenta). Značná část působí i v Jihomoravském kraji (16,43 procenta), což hodně ovlivňuje Brno, druhé největší české město. Naopak nejméně jich je v Moravskoslezském kraji (0,86 procenta), v jednom z ekonomicky nejméně vyspělých regionů.

Na severovýchodě republiky rovněž poskytují své služby hlavně „starší“ společnice. Jejich průměrný věk přesahuje 39 let. Podobně vysoké číslo se eviduje též v Ústeckém kraji (37,5 procenta). Oproti tomu v Praze, kde se na nižším průměrném věku podílí výrazné zapojení studentek, je ženě prodávající své tělo v průměru 26 let.

Nejoblíbenější jména? Daisy či Viky

Ústecko dominuje v jiné kategorii. Klienti portálu z těchto končin si mohou být takřka jisti, že při hledání společnice v okolí narazí na nějakou s bujným poprsím. Tamní dívky se mohou pyšnit průměrnou velikostí 3,5. Podíváme-li se na tentýž ukazatel plošně, v Česku dominují prostitutky s ňadry číslo dvě (39 procent).

Ze statistik, které má server Lidovky.cz k dispozici, rovněž vyplývá, že ženy nabízející sexuální služby váží v průměru necelých 56 kilogramů. Nejlehčí (39 kg) a nejtěžší (139 kg) však od sebe dělí téměř sto kilo. Nejčastěji se v databázi objevují Nikoly, Lucie, Katky, Viktorie nebo Moniky. Muži ale raději preferují křestní jména, jimiž se často prezentují pornoherečky. Hojně tak vyhledávají třeba Daisy, Emmy, Lindy, Dary a Viky. Nejnavštěvovanější profil profesionální společnice si na portálu otevřeli bezmála 800 000krát.

Registrovanou živnost by zvolily čtyři z deseti

Pohled veřejnosti na tuto profesi se oproti minulosti podle Andreje Anastasova viditelně proměnil. „Dříve se tím slečny nechlubily. Bály se jako čert kříže, aby se o tom, co dělají, nevědělo. Postupem času se ale hranice morálky rozmazaly a stala se z toho normální věc,“ přibližuje pro server Lidovky.cz. Podle jeho slov naopak finanční výdělky spojené s tímto řemeslem ženy lákají více než kdy předtím.

Úskalím prostituce dlouhá léta je, že není zákonem ukotvená. Samotné nabízení sexu za peníze sice není nelegální a právní řád jej trpí, jakákoliv součinnost třetí strany (tedy například zprostředkovatelů či ochránců) je ovšem považována za kuplířství a obchod s lidmi.

Změnit by to měl pirátský návrh zákona na regulaci poskytování sexuálních služeb v Česku, který vychází z praxe západoevropských zemí. Zákon by měl prostituci vyvést z šedé zóny a stanovit jí pevná pravidla. Zařadil by ji tak mezi svobodná povolání.

„Na takovou legislativu se čeká už přes dvacet let. Společnice může činnost vykonávat, ale svého manažera mít nemůže. Mnohdy se přitom holky samy v bytech bojí, neboť je tam nemá kdo ochránit,“ vítá regulaci Anastasov.

Další výhodou, kterou zdůrazňují i předkladatelé návrhu, by dle něj byla nově zavedená daňová povinnost. To by do státní pokladny mohlo přinést nemalé finance, odhadem jednotky miliard ročně.

Samotné společnice jsou ale vůči tomuto kroku nedůvěřivé, jak ukázal průzkum Anastasova serveru, do nějž se zapojilo 527 žen a dívek. Takřka polovina s ním nesouhlasí. Statusu oficiálního zaměstnání a práce na živnostenský list by pak dle něj využilo jen něco málo přes 40 procent z nich.

„Ptáme se jich, jestli chtějí velkou změnu. Pokud se nemáte vyloženě špatně, tak se většinou změn bojíte,” vysvětluje Anastasov.

Ze zmíněné ankety rovněž vyplynulo, že čtvrtina žen prostituci provozuje zejména proto, že jsou matky samoživitelky. Odhaduje se ale, že ve skutečnosti může jít dokonce až o šedesát procent.