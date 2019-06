‚Prodají vás jako zeleninu a znásilní jako děvku.‘ Sociální sítě umožnily rozmach prostituce z Afriky

PAŘÍŽ/PRAHA Každý má dnes chytrý telefon. Je připojený na sociální sítě jako Facebook, Twitter, či Instagram. Právě aplikace těchto společností umožnily jednoduché šíření kyberprostituce. Skrze ně probíhá nábor dívek i jejich prodej.

„Svlékli mě, velekněz mi ostříhal vlasy a pubické ochlupení. Donutil mě sníst syrové kuřecí srdce a řekl mi, že pokud nebudu poslouchat Mama Aliciu, pokud se pokusím utéct, nebo se jí zřeknu, zabije mě,“ uvedla před francouzským soudem na konci května Naomi - dívka, kterou z Nigérie přivezli do Francie novodobí otrokáři a nutili ji k prostituci. Francouzské policii se totiž podařilo rozbít gang pasáků, kteří z Afriky přivezli do Evropy přes padesát dívek. Ze šestnácti obviněných bylo jedenáct žen.



Naomi a další dívky, všechny ve věku od 23-30 let, se nechaly nalákat skrze známé nebo sociální sítě na nabídku velkých peněz za krátký čas. „Happy říkal 2 tisíce euro každých 10 dní, a mínus 450 eur každý měsíc za ubytování a jídlo,“ uvedla u soudu svědkyně Bella. Příběh padesáti dívek a žen však ukazuje na mnohem hlubší problém, který spojuje Francii s jejími bývalými koloniemi v Africe, a to prostituci řízenou přes sociální sítě.

Dívky přícházejí ze států jako je Mali, Nigérie, Benin či Burkina Faso. Při vidině lepšího života mnozí podlehnou krásným nabídkám a rozhodnou se odejít. Nebo je za ně rozhodnuto, jako v případě několika osmiletých francouzských dívek, které byly prodány Islámskému státu přes Twitter jako sexuální otrokyně, jak upozorňuje deník Le Monde.

Dvě třetiny obchodu přes sítě

Právě sociální sítě se staly nejsilnějším prostředím, které v posledních deseti letech změnilo způsob obchodu s lidmi. A vznikl proces tzv. kyberprostituce. Nové aplikace umožnily urychlení, skrytí a především rozšíření prostituce v obrovském měřítku. Podle Úřadu OSN pro boj s drogami a kriminalitou již dvě třetiny veškerého obchodu s bílým masem probíhá přes internet.

Sociální sítě podle výroční zprávy Nadace Scelles umožnily rekrutování i v místech, kam by se dříve obchodníci s bílým masem nedostali. Všichni totiž mají chytré telefony. A dívky z Nigérie se tak za pomoci pár kliknutí ocitnou v pařížském hotelu. Anonymita je na sítích prakticky zaručená a velice komplikuje jakékoliv vyšetřování.

„Žádná z afrických zemí neunikla sociálním sítím, mladí jsou propojení a nic jim neunikne,“ popsala situaci v Africe pro deník Le Monde šéfka nadace Scelles Yves Chapenelová. „Prostituce kvete především ve spojení s dalšími jevy jako jsou terorismus, korupce, přírodní katastrofy či války. Řada mladých lidí uniká před krizemi, dostává se do komplikovaných situací a nakonec končí na ulicích evropských metropolí.“

Podle Chapenelové bývají ale v mnoha případech ještě před cestou do Evropy mladí Afričané zneužiti. Údajně nejčastěji se tak stává v Libyi. To potvrzuje i příběh mladé kamerunské dívky Raïssy. Strávila dva roky u „libyjských zrůd“, než se jí podařilo utéct a odcestovat zpět do Kamerunu.

„Byla jsem mučená a znásilňovaná. Chtěla jsem jet do Itálie, ale narazila jsem na to nejhorší. V Libyi vás prodají jako zeleninu a znásilní jako děvku,“ uvedla dívka pro deník Le Monde v roce 2017.

Skrývání za eufemismy

Celý proces je přitom řízený právě přes sociální sítě: Facebook, Instagram, Snapchat nebo Twitter. „Je to ideální místo, kde lze skrýt dětskou prostituci za eufemismy. Web je zdarma a řídí se přes něj jak získávání nových dívek, tak objednávky od klientů,“ popsala Chapenelová. A nelehký život ve státech západní a střední Afriky nutí čím dál větší množství lidí ke změně.

Například nigerijská islamistická organizace Boko Haram donutila k odchodu ze země na 2,4 milionu lidí. Džihádistické skupiny kradou, znásilňují a prodávají ženy a děti. Podle Národní nigerijské agentury pro boj se sexuálním vykořisťováním stoupl počet unesených a prodaných lidí o 204 procent oproti roku 2016. Podle Chapenelové navíc řada států legalizovala prostituci, což situaci ještě zhoršilo.

Jedinou možnost, jak s tímto problémem pohnout, je podle ní mezinárodní spolupráce a souzení obchodníků s bílým masem před mezinárodním trestním tribunálem. Zatím se tak alespoň její nadace snaží přesvědčit vlády afrických států a technologické společnosti jako Google, Apple, Facebook a Amazon, aby bojovaly proti prostituci a obchodu s lidmi.