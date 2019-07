Sex za ryby. Chudoba nutí africké ženy k prostituci, splácí tak dluhy rybářům

Lilongwe Každý den ženy v africkém státě Malawi vycházejí do ulic měst a vesnic na břehu stejnojmenného jezera, nakupují ryby od rybářů a přivydělávají si jejich prodejem. Některé z nich jsou matky samoživitelky, jiné se snaží přispět do napnutého rozpočtu své velké rodiny. Ne vždy ale mají na zaplacení, a ne vždy prodají všechny ryby, které od rybáře odkoupí. Běžná praxe je řešit takovou situaci prostitucí, na což upozorňují sociální a vzdělávací organizace.

Chudá žena v Malawi od rybáře převezme nachytané ryby, ale nemá ihned na jejich zaplacení: slíbí mu proto, že peníze mu dá poté, co ryby prodá. Když se jí ale celý úlovek prodat nepodaří, část peněz na zaplacení rybáři jí chybí.

„Muž či žena, zkrátka jeden z nich navrhne: Pojďme mít sex jako kompenzaci,“ popsal situaci pro server NPR Benjamin Kachikho, který pracuje pro malawijskou pobočku Timotheovy nadace. Ta sídlí v Kanadě a zabývá se hlavně sociálními záležitostmi, jako je například vzdělávání o HIV.



Někdy je problém přesně opačný: ženy nemají trable s prodejem ryb, ale naopak s jejich koupí, protože jsou vylovené, takže mají rybáři slabší den. Nabídka pohlavního styku je pak vyjednávací výhodou, která Malawijce umožní omezený úlovek za peníze odkoupit.

„Ta praxe je odvěká a zakořeněná jako sociální norma,“ upozornil Patrick Higdon z neziskové organizace World Connect, která se snažila vyřešit stejnou situaci v Keni. „Hlavním důvodem je chudoba. Jste-li chudá, jste zaseknutá v téhle situaci,“ doplnil Kachikho.

Děje se to běžně, společnost to ale neschvaluje

Že ženy kupují ryby za sex, je sice docela běžné, přestože nelze dobře odhadnout počet žen, které se v chudobě k prostituci uchylují. Rozhodně to ale neznamená, že by malawijská společnost pro ženy zahnané do pasti měla pochopení. Obchodnice se snaží utajit, že kromě ryb prodávají i svá těla: je to pro ně zahanbující. Podle německé reportérky Julie Guntherové se ani samy nepovažují za sexuální pracovnice, jen za ženy, které situace dohnala k nutnosti jejího krajního řešení.

Prostituce se navíc chudým ženám může nepěkně vymstít. „Rybáři chtějí mít nejčastěji nechráněný sex. Nemají rádi kondomy,“ vysvětlila reportérce devětatřicetiletá žena z vesnice Chisamba. Podle odhadů je přitom každý desátý malawijský dospělý mezi 15 a 64 lety HIV pozitivní. Rybáři cestují mezi vesnicemi, čímž nebezpečný virus roznášejí do dosud nepostižených oblastí.

„Přijdu za rybářem a řeknu, že chci ryby, ale nemám peníze. Potom máme sex a já dostanu ryby. Děje se to tak jednou do týdne,“ řekla Guntherová pětatřicetiletá rozvedená matka pěti dětí. Podle svých slov je HIV negativní, ale uvědomuje si, že šance, že virus dostane, je vysoká. „To je normální,“ tvrdí.



Do transakce ryb za sex nevstupují obě strany rovnoprávně. Obchodnice má jen malou šanci ubránit se případnému bezpráví. „Někdy jsou ke mně rybáři násilní,“ tvrdila jedna z žen. Z rozhovorů s dalšími Malawijkami vyplývá, že rybáři často převezmou peníze nebo přijmou sexuální služby, ale ryby ženě nedají. Jedna žena podvodníkovi v reakci sebrala jeho rybářskou síť. „Vyhrožoval mi, že pokud si ji odnesu, zbije mě,“ vypověděla Guntherové.



Vymanit se z byznysu? Je potřeba systémové řešení

Kvůli stigmatizaci, nebezpečí i obtížnosti povolání se některé ženy pokusí z rybářského byznysu vyplést. „Rozhodla jsem se skončit kvůli stigmatu a diskriminaci proti mně. Ostatní mě soudili: moji rodiče, moje děti. I já sama jsem se odsuzovala,“ vysvětlila Chrissy Masala, která směnu ryb za sex provozovala, dnes ale už sedmým rokem šéfuje vlastnímu kadeřnictví. Catherine Kambanje zase vyrábí a prodává dřevěné uhlí. „Ale nic se nezměnilo. Pořád jsem chudá,“ řekla.

Nezisková organizace World Connect se dříve snažila ponižující rybářský byznys vymýtit v Keni na břehu Viktoriina jezera, nedaleko od Kisumu. Místní ženy přišly s nápadem, že si postaví vlastní lodě, na něž si budou rybáře najímat, aby nebyly na mužích tolik závislé. „Ekonomická dynamika se pak úplně přetočila,“ upozornil Higdon.

Vlastnice lodí následně založily vlastní iniciativu - Ženskou skupinu proti „rybám za sex“. Keňanky si později společně dokonce koupily motorové lodě, které mohou plout hlouběji a lovit tak větší a jiné ryby. Podnikatel Dave Okech přišel s jiným plánem, když zorganizoval spojení prodejkyň s rybími farmami, které se zavázaly k etickému chování bez vynucování si sexu po obchodnicích.

Různé iniciativy tak úspěšně přispěly k omezení výměny ryb za sex v Keni, reálně se do nich však zapojují jen řádově stovky žen. Další Afričanky v Malawi, v Keni i v jiných zemích dál prostituci provozují. „Cítím, že v tom není žádná budoucnost. Sním o životě se stabilní rodinou, která by mě mohla zajistit,“ řekla žena, která sexuálními službami za ryby vydělává na živobytí svým třem dětem.